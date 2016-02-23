КицунэКицунэ в японской мифологии - это лисы-оборотни. Считаются умными и хитрыми созданиями, умеющими превращаться в людей.
Сверхъестественные способности
Кицунэ обычно приписывают способность произвести огонь от хвостов, поэтому иногда Кицунэ называют и Огненной лисицей. Также эти духи могут проявляться во снах и наводить иллюзии, неотличимые от реальности.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:04
Сегодня, 23:04 by EstellanПросмотров: 28Комментарии: 9
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