Кицунэ

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:04

Estellan Просмотров: 28 Комментарии: 9 +4 Сегодня, 23:04 by

Кицунэ в японской мифологии - это лисы-оборотни. Считаются умными и хитрыми созданиями, умеющими превращаться в людей.Кицунэ обычно приписывают способность произвести огонь от хвостов, поэтому иногда Кицунэ называют и Огненной лисицей. Также эти духи могут проявляться во снах и наводить иллюзии, неотличимые от реальности.

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