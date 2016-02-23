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Страшные Арты

Кицунэ

Кицунэ в японской мифологии - это лисы-оборотни. Считаются умными и хитрыми созданиями, умеющими превращаться в людей.

Сверхъестественные способности
Кицунэ обычно приписывают способность произвести огонь от хвостов, поэтому иногда Кицунэ называют и Огненной лисицей. Также эти духи могут проявляться во снах и наводить иллюзии, неотличимые от реальности.

Кицунэ

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:04
Сегодня, 23:04 by EstellanПросмотров: 28Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Кицунэ лисицы духи огонь авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 23:04
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Комментариев: 1 318
Ура! Арты!
Классно! Огонь в прямом и переносном смысле) Плюс, конечно же)
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Estellan
Сегодня, 23:09
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Комментариев: 596
Lynx
Глядя на симметрию, где-то в углу плачет один Сальвадор Дали. )))
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#3 написал: Lynx
Сегодня, 23:11
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Комментариев: 1 318
Цитата: Estellan
Lynx
Глядя на симметрию, где-то в углу плачет один Сальвадор Дали. )))


Есть погрешности, но это простительно, так как тут все любители) Главное, что ярко, а вот лис мне очень понравился, я аж почти влюбилась love
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#4 написал: Estellan
Сегодня, 23:17
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Публикаций: 79
Комментариев: 596
Lynx
Который? О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#5 написал: Lynx
Сегодня, 23:19
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Комментариев: 1 318
Цитата: Estellan
Lynx
Который? О_о


Справа который. Или это женсЧина? flushed
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#6 написал: Estellan
Сегодня, 23:38
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Публикаций: 79
Комментариев: 596
Lynx
Нет, не женсчина.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#7 написал: Lynx
Сегодня, 23:40
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Комментариев: 1 318
Цитата: Estellan
Lynx
Нет, не женсчина.)))


ну ладно тогда)
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#8 написал: Летяга
Сегодня, 23:43
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Цитата: Estellan
Глядя на симметрию, где-то в углу плачет один Сальвадор Дали

А зачем здесь симметрия? Это же не чертёж архитектурного фасада.
Замечательный арт, замечательные лисы.
А особенно мне хвост в правом нижнем углу понравился)
Мой плюс третий
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#9 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 23:47
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Комментариев: 4 896
Хитрые игроки. Круто, классный рисунок! Плюс
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