Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд

Эта история о демоне, который преследовал одну семью из Питтбурга, штат Пенсильвания. Началось это в 1988 году в доме номер 3406 на улице Браунсвилл-роуд (Brownsville Road) в одном из районов Питтбурга. Именно тогда семья Кранмер с четырьмя детьми купила этот красивый 105-летний особняк в викторианском стиле. Главе семьи Бобу Кранмеру удалось приобрести дом по невероятно низкой цене, так как кроме него на недвижимость в этом престижном районе почему-то больше не оказалось покупателей, и тогда он решил, что ему очень повезло.

История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд
Первые звоночки о том, что с домом что-то нечисто, возникли, когда семья Боба едва переехала в него и начала обустраиваться. Младший сын Кранмеров был найден сидящим на лестнице и беспричинно и долго плакавшим. Никто не мог понять, что случилось с ребенком, но тогда это сочли просто небольшим неприятным инцидентом. Потом все члены семьи начали ощущать, что за ними словно все время кто-то наблюдает. Эти ощущения были очень устойчивыми.

"Моя жена Лиса и я постоянно чувствовали, словно кроме нас в доме есть кто-то еще. Это было очень ясно, а еще было ощущение, что дом живет своей собственной жизнью из прошлого... и мы в нем всего лишь гости", - рассказывал Боб Кранмер.

История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд

Потом неприятные ощущения переросли в проявления паранормальной активности, поначалу безобидные. Стали сами по себе включаться и выключаться лампы в комнатах, вещи пропадали в одной комнате и находились в другой, и дети отрицали, что это они их перетаскивали. Позже кто-то начал стучать в стены, а потом и в пол, звуки становились все сильнее. А потом стали слышны и звуки чьих-то шагов по полу. Потом различные вещи были найдены сломанными или разбитыми. Тот, кто обитал в этом доме, явно гневался на людей все сильнее. Самая активная в плане паранормальных явлений была так называемая "Голубая комната" из-за цвета обоев в ней. Она использовалась как детская, а по словам детей в ней жили злые духи. Не успев переехать в дом, дети стали часто отказываться спать в этой комнате, рассказывая о черном призраке, похожем на туманную дымку. Этот призрак оставлял после себя отвратительный запах, но кроме этой комнаты его больше нигде не видели.

История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд

По словам одного из сыновей Кранмера, однажды эта страшная теневая фигура наклонилась ночью над его кроватью и очень его напугала. В другом случае младший сын Кранмеров вдруг снова начал плакать и кричать "Монстр, монстр хочет забрать меня!". Все это продолжалось не несколько дней и даже не месяцев, а в течении 18 лет! Лишь в 2006 году после обряда, проведенного священником, аномальная активность дома угасла. Но до этого аномальные явления постепенно лишь нарастали, а Кранмеры почему-то не решались покидать страшный дом. В какой-то момент в доме по ночам стали слышны звуки, словно по стенам ползает невидимое крупное существо, царапая их когтями. Потом кто-то невидимый стал хватать людей за руки и ноги и оставлял на них порезы и царапины.

Аномальная дымка, заснятая в доме Кранмеров.
История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд

Из-за постоянных нападений аномального существа (или существ) двое детей Кранмеров и Лиса получили очень серьезные повреждения психики, далее им потребовалось длительное лечение у психиатра. Боб Кранмер был убежден, что все это происки не просто буйного призрака, а именно демона, которому он дал имя Молох. В 2014 Боб Кранмер в сотрудничестве с Эрикой Манфред выпустил книгу "Демон с с Браунсвилл-роу" о своей паранормальном доме, где подробно описал все произошедшее. Боб неоднократно принимал собственные попытки избавиться от демона и однажды начал зачитывать вслух Библию. Но это произвело обратный эффект, демон разозлился, разорвал Библию, скрутил распятие, и сильно исцарапал Бобу спину и шею.

История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд
Один из самых зловещих моментов в доме оказалось обнаружение ранее запечатанной предыдущими владельцами небольшой комнаты, в которой Кранмеры обнаружили... пропавшие игрушки их детей. Демон воровал игрушки и складывал в этой комнате. Пытаясь найти разгадку феномена, Боб начал изучать историю дома и похоже напал на верный след. Он выяснил, что когда-то на месте, где стоит дом, находилось небольшое захоронение, где покоилась убитая индейцами в 1792 мать и трое ее детей. А в поздние годы на это якобы наложилось проклятие строителя-иммигранта, которому не заплатил первый хозяин дома.

Священник проводит обряд возле дома Кранмеров.
История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд
Также оказалось, что в этом доме в начале ХХ века жил врач и он делал много нелегальных абортов. В общем практически вся история этого дома была связана с насилием и убийствами. После выхода книги Боб и его семья оказались в центре внимания. У них была большая популярность, хотя и шквал критики от нее не отставал. В 2015 году один из сыновей Боба внезапно умер, а жена Лиса впала в глубокую депрессию. В 2018 году Боб и Лиса развелись. Сам Боб продолжает и по сей день выступать и раздавать интервью о своем необычном доме.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:52
Вчера, 19:52 by Marion PhaunaПросмотров: 44Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Демон дом семья Кранмер Пенсильвания особняк

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:55
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (911|-2)
Публикаций: 323
Комментариев: 2 493
Хорошая публикация, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:52
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 032
18 лет терпеть всякие паранормальные штучки... scream Всё таки у семьи Кранмеров крепкие нервы. Жуткая история дома. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: vampiriys
Сегодня, 00:58
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (11|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 749
Про аборты. То есть, будь они официальными, все было бы нормально?) В больницах же мертвые дети не навещают никого, энергетику не создают, все ж официально.
Ума не приложу как они так долго все терпели. Свыклись, видимо. Все это стало обыденным для них. Надо было взяться за воспитание этого зла!
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.