История о демоне из дома с Браунсвилл-роуд

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:52

Marion Phauna Просмотров: 44 Комментарии: 3 +3 Вчера, 19:52 by

Эта история о демоне, который преследовал одну семью из Питтбурга, штат Пенсильвания. Началось это в 1988 году в доме номер 3406 на улице Браунсвилл-роуд (Brownsville Road) в одном из районов Питтбурга. Именно тогда семья Кранмер с четырьмя детьми купила этот красивый 105-летний особняк в викторианском стиле. Главе семьи Бобу Кранмеру удалось приобрести дом по невероятно низкой цене, так как кроме него на недвижимость в этом престижном районе почему-то больше не оказалось покупателей, и тогда он решил, что ему очень повезло.Первые звоночки о том, что с домом что-то нечисто, возникли, когда семья Боба едва переехала в него и начала обустраиваться. Младший сын Кранмеров был найден сидящим на лестнице и беспричинно и долго плакавшим. Никто не мог понять, что случилось с ребенком, но тогда это сочли просто небольшим неприятным инцидентом. Потом все члены семьи начали ощущать, что за ними словно все время кто-то наблюдает. Эти ощущения были очень устойчивыми."Моя жена Лиса и я постоянно чувствовали, словно кроме нас в доме есть кто-то еще. Это было очень ясно, а еще было ощущение, что дом живет своей собственной жизнью из прошлого... и мы в нем всего лишь гости", - рассказывал Боб Кранмер.Потом неприятные ощущения переросли в проявления паранормальной активности, поначалу безобидные. Стали сами по себе включаться и выключаться лампы в комнатах, вещи пропадали в одной комнате и находились в другой, и дети отрицали, что это они их перетаскивали. Позже кто-то начал стучать в стены, а потом и в пол, звуки становились все сильнее. А потом стали слышны и звуки чьих-то шагов по полу. Потом различные вещи были найдены сломанными или разбитыми. Тот, кто обитал в этом доме, явно гневался на людей все сильнее. Самая активная в плане паранормальных явлений была так называемая "Голубая комната" из-за цвета обоев в ней. Она использовалась как детская, а по словам детей в ней жили злые духи. Не успев переехать в дом, дети стали часто отказываться спать в этой комнате, рассказывая о черном призраке, похожем на туманную дымку. Этот призрак оставлял после себя отвратительный запах, но кроме этой комнаты его больше нигде не видели.По словам одного из сыновей Кранмера, однажды эта страшная теневая фигура наклонилась ночью над его кроватью и очень его напугала. В другом случае младший сын Кранмеров вдруг снова начал плакать и кричать "Монстр, монстр хочет забрать меня!". Все это продолжалось не несколько дней и даже не месяцев, а в течении 18 лет! Лишь в 2006 году после обряда, проведенного священником, аномальная активность дома угасла. Но до этого аномальные явления постепенно лишь нарастали, а Кранмеры почему-то не решались покидать страшный дом. В какой-то момент в доме по ночам стали слышны звуки, словно по стенам ползает невидимое крупное существо, царапая их когтями. Потом кто-то невидимый стал хватать людей за руки и ноги и оставлял на них порезы и царапины.Из-за постоянных нападений аномального существа (или существ) двое детей Кранмеров и Лиса получили очень серьезные повреждения психики, далее им потребовалось длительное лечение у психиатра. Боб Кранмер был убежден, что все это происки не просто буйного призрака, а именно демона, которому он дал имя Молох. В 2014 Боб Кранмер в сотрудничестве с Эрикой Манфред выпустил книгу "Демон с с Браунсвилл-роу" о своей паранормальном доме, где подробно описал все произошедшее. Боб неоднократно принимал собственные попытки избавиться от демона и однажды начал зачитывать вслух Библию. Но это произвело обратный эффект, демон разозлился, разорвал Библию, скрутил распятие, и сильно исцарапал Бобу спину и шею.Один из самых зловещих моментов в доме оказалось обнаружение ранее запечатанной предыдущими владельцами небольшой комнаты, в которой Кранмеры обнаружили... пропавшие игрушки их детей. Демон воровал игрушки и складывал в этой комнате. Пытаясь найти разгадку феномена, Боб начал изучать историю дома и похоже напал на верный след. Он выяснил, что когда-то на месте, где стоит дом, находилось небольшое захоронение, где покоилась убитая индейцами в 1792 мать и трое ее детей. А в поздние годы на это якобы наложилось проклятие строителя-иммигранта, которому не заплатил первый хозяин дома.Священник проводит обряд возле дома Кранмеров.Также оказалось, что в этом доме в начале ХХ века жил врач и он делал много нелегальных абортов. В общем практически вся история этого дома была связана с насилием и убийствами. После выхода книги Боб и его семья оказались в центре внимания. У них была большая популярность, хотя и шквал критики от нее не отставал. В 2015 году один из сыновей Боба внезапно умер, а жена Лиса впала в глубокую депрессию. В 2018 году Боб и Лиса развелись. Сам Боб продолжает и по сей день выступать и раздавать интервью о своем необычном доме.Автор неизвестен.

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