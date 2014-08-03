Тролль-стихотворец (басня)

Эвиллс Просмотров: 245 Комментарии: 7 +7 Вчера, 19:53 by

В одном неприметном, вонючем болотеЖил безобразный тролль.Поэтов таких нигде не найдёте,Был он в поэзии ноль!Рифмачил он глупо с ехидной ухмылкой.Признания он не обрёл.Всё чаще видали его за бутылкой.По пьяни "пургу" он мёл.Завидовал славным поэтам он жутко!Ещё бы, все знают их!Жестокой судьбы преужасная шутка:Тролль каждый вымучивал стих!Потел и сопел он, закусывал губы,Пытаясь осмыслить слова.Они получались нелепы и грубы.И кругом шла голова.Над троллевым бредом открыто смеялись!Ни разу тролль не поэт.Слова троллем комкались, переставлялись,Да только в них смысла нет.Пошёл к ведьме он, что однажды явиласьЕму в горячечном сне.Спросил её: "Как ты успеха добилась?И как поэтом стать мне?!"Хихикнула ведьма, прищурилась косоИ тролля щёлкнула в лоб.Ответила: "Нет и не может быть спросаНа рифмы, что тролль наскрёб!Ты тем, что умеешь, займись-ка, дружище.К примеру, поэтов души.Громоздки слова и нелепы стишищиТвои. И нет в них души!"Тролль понял подругу, заплакал, напился.И стал поэтов душить.Вот в этом "герой" наш успеха добился.Не будет словами смешить!Тролль отзывы строчит, противны и гадки,На каждый чужой, классный стих.И пасквили пишет - удушливы, гладки -Поэтам. Гроза он для них.Мораль: коль ты тролль, то сиди на болоте.В поэзию ты не лезь!Подумай ты лучше о новой работе.Троллям - не место здесь!

Ключевые слова: Тролль ведьма авторский стих

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