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Стихи

Тролль-стихотворец (басня)

Тролль-стихотворец (басня)


В одном неприметном, вонючем болоте
Жил безобразный тролль.
Поэтов таких нигде не найдёте,
Был он в поэзии ноль!

Рифмачил он глупо с ехидной ухмылкой.
Признания он не обрёл.
Всё чаще видали его за бутылкой.
По пьяни "пургу" он мёл.

Завидовал славным поэтам он жутко!
Ещё бы, все знают их!
Жестокой судьбы преужасная шутка:
Тролль каждый вымучивал стих!

Потел и сопел он, закусывал губы,
Пытаясь осмыслить слова.
Они получались нелепы и грубы.
И кругом шла голова.

Над троллевым бредом открыто смеялись!
Ни разу тролль не поэт.
Слова троллем комкались, переставлялись,
Да только в них смысла нет.

Пошёл к ведьме он, что однажды явилась
Ему в горячечном сне.
Спросил её: "Как ты успеха добилась?
И как поэтом стать мне?!"

Хихикнула ведьма, прищурилась косо
И тролля щёлкнула в лоб.
Ответила: "Нет и не может быть спроса
На рифмы, что тролль наскрёб!

Ты тем, что умеешь, займись-ка, дружище.
К примеру, поэтов души.
Громоздки слова и нелепы стишищи
Твои. И нет в них души!"

Тролль понял подругу, заплакал, напился.
И стал поэтов душить.
Вот в этом "герой" наш успеха добился.
Не будет словами смешить!

Тролль отзывы строчит, противны и гадки,
На каждый чужой, классный стих.
И пасквили пишет - удушливы, гладки -
Поэтам. Гроза он для них.

Мораль: коль ты тролль, то сиди на болоте.
В поэзию ты не лезь!
Подумай ты лучше о новой работе.
Троллям - не место здесь!
Вчера, 19:53 by ЭвиллсПросмотров: 245Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Тролль ведьма авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:16
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6605|-1)
Публикаций: 97
Комментариев: 5 425
Троллям место не в болоте, а в бане. 489 Можно без веника.
Плюсанула))
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 20:57
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1832|2)
Публикаций: 120
Комментариев: 2 815
Согласна на все проценты! А басня - знак протеста против троллинга вообще. Хотя и потусторонние персонажи, такие вредные могут быть. imp
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: kusi
Вчера, 21:33
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1741|0)
Публикаций: 329
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Класс!)))+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:32
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good у каждого своё призвание.Плюсище)
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#5 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:57
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Отличная басня! 1000 Плюсов.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#6 написал: Почетный святой
Вчера, 23:06
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Тролль - олицетворение Хаоса. А в Хаосе нет вообще никаких правил и послушания к советам. Так что, чем Тролль захочет, тем и займётся)
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:12
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Да здравствует фостор! Мерзких троллей в ад! Плюсанула)))))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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