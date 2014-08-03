Тролль-стихотворец (басня)
В одном неприметном, вонючем болоте
Жил безобразный тролль.
Поэтов таких нигде не найдёте,
Был он в поэзии ноль!
Рифмачил он глупо с ехидной ухмылкой.
Признания он не обрёл.
Всё чаще видали его за бутылкой.
По пьяни "пургу" он мёл.
Завидовал славным поэтам он жутко!
Ещё бы, все знают их!
Жестокой судьбы преужасная шутка:
Тролль каждый вымучивал стих!
Потел и сопел он, закусывал губы,
Пытаясь осмыслить слова.
Они получались нелепы и грубы.
И кругом шла голова.
Над троллевым бредом открыто смеялись!
Ни разу тролль не поэт.
Слова троллем комкались, переставлялись,
Да только в них смысла нет.
Пошёл к ведьме он, что однажды явилась
Ему в горячечном сне.
Спросил её: "Как ты успеха добилась?
И как поэтом стать мне?!"
Хихикнула ведьма, прищурилась косо
И тролля щёлкнула в лоб.
Ответила: "Нет и не может быть спроса
На рифмы, что тролль наскрёб!
Ты тем, что умеешь, займись-ка, дружище.
К примеру, поэтов души.
Громоздки слова и нелепы стишищи
Твои. И нет в них души!"
Тролль понял подругу, заплакал, напился.
И стал поэтов душить.
Вот в этом "герой" наш успеха добился.
Не будет словами смешить!
Тролль отзывы строчит, противны и гадки,
На каждый чужой, классный стих.
И пасквили пишет - удушливы, гладки -
Поэтам. Гроза он для них.
Мораль: коль ты тролль, то сиди на болоте.
В поэзию ты не лезь!
Подумай ты лучше о новой работе.
Троллям - не место здесь!
Вчера, 19:53 by ЭвиллсПросмотров: 245Комментарии: 7
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