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Страшно интересно

Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу

Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу

Плато Пальпа расположено в паре десятков километров к северу от Наска. Оно менее известно, несмотря на то, что там также есть геоглифы — впечатляющих габаритов рисунки на поверхности земли.

Некоторые из них были известны ученым и местным тур-агентствам, но благодаря спутниковой съемке и детальному обследованию местности с помощью дронов специалисты смогли обнаружить не известные прежде изображения. Из-за эрозии почвы линии утратили свою четкость, потому различить их с борта самолета непросто.

В общей сложности найдено около 50 изображений. В отличие от Наска, где человек изображен только один раз, здесь есть около десяти антропоморфных геоглифов разных размеров.

Некоторые рисунки посвящены зверям и птицам (среди них, например, пеликан длиной более 400 метров), и, кроме того, здесь также встречаются полосы и другие геометрические узоры. Их точный возраст и происхождение остаются предметом дискуссий: ряд ученых считает, что «новые» геоглифы тоже были созданы культурой Наска, но другие сравнивают их с рисунком под названием Канделябр Паракаса, относящимся к культуре, существовавшей между 500 г. до н.э. и 200 г. н.э.

Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу
Полсотни новых рисунков найдены в пустыне Перу


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Сегодня, 13:10 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Перу геоглифы рисунки изображения

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:07
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Кто то хорошо рисует! НЛО наверно?! blush +++
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