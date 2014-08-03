Аномальный лес Хойя-Бачу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:44

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Эта аналогия напрашивается сама собой: здесь бесследно исчезают люди, нередки встречи с НЛО… Жители окрестных деревень предпочитают не ходить в Хойя-Бачу, дабы не навлечь на себя гнев могущественных сил, которые, по их мнению, обитают в лесу.Главной туристической достопримечательностью Трансильвании считается замок Бран, построенный в 14-м веке. Им в своё время владел легендарный Влад Цепеш, более известный нам как граф Дракула. Однако в последние годы всё больше туристов стремятся посетить не только и не столько замок Дракулы, сколько окружающий его лес Хойя-Бачу, паранормальные явления в котором стали едва ли не обыденностью. А ведь чуть больше 100 лет назад это был лес как лес. Местные жители охотились там, собирали грибы и ягоды. Через лес пролегал наезженный тракт, по которому путники не боялись путешествовать даже ночью. Сейчас эта дорога практически заросла, а отправиться в Хойя-Бачу ночью рискнут разве что экстремалы или одержимые исследователи паранормального, которых, впрочем, хватает.В начале прошлого века лес (тогда он ещё назывался просто Хойя) стал меняться буквально на глазах. Прямые стволы деревьев постепенно изгибались под чудовищными углами. Почва зарастала густым мхом. Из леса постепенно исчезли звери, а за ними - почти и все птицы. Местные жители шептались, что в Хойе видели Влада Цепеша, который в своё время обожал охотиться в этих местах. Поговаривали, что лесную чащу облюбовал сам дьявол.Пропавший пастух свою зловещую репутацию лес Хойя начал оправдывать сразу после окончания Первой мировой войны. В одной из местных деревень жил пастух по прозвищу Бачу (в переводе с румынского — «лидер», «вождь»). Здешние жители занимались скотоводством, и потому Бачу, который сотнями выращивал и продавал овец, уважали. В один из июньских дней пастух погнал отару в 200 голов на ярмарку в городок Клуж-Напока. Путь его пролегал через лес. Бачу зашёл туда рано утром и… бесследно исчез.Когда в назначенное время он не появился на ярмарке, купцы, дожидавшиеся отару, за которую уже внесли задаток, всполошились. Жители города и окрестных деревень (в поисках участвовали несколько тысяч человек) буквально по метру прочесали лес, площадь которого составляет 35 гектаров. Но никаких следов ни пастуха, ни овец обнаружить не удалось. Разбойников в этих местах давно не водилось, но даже если они откуда-то появились и убили Бачу, спрятав его тело, увести такую крупную отару так, чтобы её не заметили в окрестных деревнях, — задача нереальная. Уважаемый человек и овцы сгинули без следа. А лес с тех пор стал называться Хойя-Бачу.Лес, словно хищник, распробовавший вкус человеческой крови, требовал всё новых и новых жертв. В течение нескольких лет в Хойя-Бачу пропали ещё несколько человек. Их тела тоже не были найдены. Но эти трагедии можно списать на несчастный случай, нападение диких животных, то есть хоть как-то объяснить. Другие же истории попахивают откровенной чертовщиной. Вот, например, два случая, которые произошли уже после Второй мировой войны.Молодая учительница, не верившая ни в Бога, ни в черта, отправилась в Хойя-Бачу за грибами. Вскоре местные жители нашли её, сидящей на опушке. Несчастная полностью потеряла память — она не помнила даже своего имени. И, конечно, не могла ответить на вопрос, что с ней произошло в лесу. В другой раз пятилетняя девочка в погоне за красивой бабочкой забежала в лес и пропала. Были организованы поиски, но найти малышку так и не удалось. Лишь через пять лет пропавшая без вести девочка — в той же самой одежде и абсолютно внешне не изменившаяся — вышла из леса, держа за крылышки пойманную бабочку. Малышка так и не смогла рассказать, где пропадала: для неё с момента, когда она зашла в чащу, прошло всего несколько минут. Образованные люди, наподобие учительницы, о которой шла речь выше, презирают суеверия. Поэтому, хотя основная масса местных жителей избегала походов в Хойя-Бачу, кое-кто всё же отправлялся туда за ягодами и грибами. Не все, но некоторые вскоре заболевали — люди жаловались на кожные высыпания, мигрень, головокружения, беспричинную рвоту. Врачи не смогли установить причину недомоганий у абсолютно здоровых людей. Через некоторое время больные выздоравливали, но за Хойя-Бачу окончательно закрепилась дурная слава.В 1960-х годах феноменом Хойя-Бачу заинтересовался румынский биолог Александр Сифт. Он стал первым учёным, который всерьёз взялся за изучение паранормальной зоны. На протяжении ряда лет Александр, невзирая на опасность, пересекал лес вдоль и поперёк, ночевал в чащобе, проводил там фотосессии. Удивительно, но Хойя-Бачу не причинил ему никакого вреда. Александр Сифт отметил, что в глубине леса есть странная круглая поляна, на которой отсутствует растительность. При сравнении образцов почвы с этой поляны и с обычной лесной никакой разницы в составе не обнаружилось. Значит, биологических причин для исчезновения растительности в пределах круглой поляны нет.Александр Сифт отмечал: НЛО (чаще всего круглой формы) можно встретить в любой точке леса. Но в районе «лысой» поляны их активность наиболее велика. При проявлении плёнок после ночных фотосессий исследователь обратил внимание на ещё одну странную особенность. На многих фотографиях зафиксированы круглые светящиеся объекты, не воспринимаемые простым глазом. Кстати, такие шары и сейчас нередко появляются на снимках, сделанных цифровыми аппаратами. Учёные не могут дать этому разумного объяснения, а вот у местных жителей оно есть. По их мнению, шары — это души погибших людей. Дело в том, что земли Трансильвании обильно политы кровью — эта область в Средние века постоянно переходила из рук в руки. Все это, конечно, сопровождалось насилием. Несчастных крестьян грабили и безжалостно убивали и местные князьки, и венгры, и румыне, и турки…В 1968 году дело Сифта продолжил румынский военный инженер Эмиль Барни. Вскоре после начала наблюдений ему удалось сфотографировать НЛО над верхушками деревьев. Эксперты установили, что речь действительно идёт о некоем летающем объекте, природу которого они объяснить не берутся. Считается, что это самый чёткий и достоверный снимок НЛО, сделанный в Румынии. Портал в другой мир? В наши дни в Хойя-Бачу приезжают многочисленные уфологи из разных стран мира — Германии, Франции, Великобритании, Венгрии. Впрочем, паранормальная активность в этих местах в последние годы несколько снизилась. Не всем визитёрам удаётся столкнуться с мистическими явлениями. Однако многие из них наблюдают в лесу светящиеся шары (чаще всего — возле «лысой» поляны в глубине леса). Иногда исследователи слышат странные звуки или видят мелькающие тени и огоньки. Зимой на снегу нередко появляются странные следы, не принадлежащие ни одному известному на Земле существу. На фотографиях по-прежнему часто можно увидеть странные силуэты и светящиеся шары.Престижные издания, посвящённые уфологии, а также канал ВВС называют Хойя-Бачу одной из самых интересных паранормальных зон на планете. Сюда приезжал даже Николас Кейдж, заинтригованный передачами о таинственном лесе. Знаменитый голливудский актёр несколько дней снимал документальный фильм о Хойя-Бачу, который теперь демонстрирует своим знакомым на закрытых вечеринках. Кейдж уверен, что деревья в лесу изменили свою форму под воздействием мощной энергетики, присущей этим местам. После этого заявления актёра в Хойя-Бачу стали приезжать любители йоги. Они медитируют в лесу и пытаются зачерпнуть энергию из мистического источника.Жители же окрестных деревень в последние годы нашли своё объяснение всей чертовщине, что творится в Хойя-Бачу. Они уверены, что «лысая» поляна в чаще — это портал в иной мир. Исчезнувшие люди попросту провалились туда. А светящиеся шары, странные тени и НЛО — обитатели параллельной вселенной, случайно попавшие в наш мир. Но есть и ещё одна версия, объясняющая загадочные явления в Хойя-Бачу. Замок Дракулы, о котором как-то забыли среди всей этой шумихи вокруг мистического леса, вполне может влиять на окружающую его территорию своей отрицательной энергетикой и даже являться своеобразным порталом, соединяющим наш мир с мирами параллельными.Автор - Андрей Лешуконский.

Ключевые слова: Проклятый лес аномалия НЛО пришельцы таинственные исчезновения

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