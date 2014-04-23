Привидение из замка Дракулы становится опасным

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:07

Скважина Просмотров: 104 Комментарии: 5 +4 Вчера, 13:58 by

Зловещий замок Бран в Трансильвании (Румыния) уже давно имеет дурную славу, а после последних событий, произошедших этим летом, и вовсе может быть закрыт на неопределенное время.Граф Дракула, о котором говорят далеко за пределами страны, известен своей кровожадностью и не только – ему приписывают более тяжкий грех – вампиризм. Что происходило в подземных лабиринтах и стенах принадлежащего ему замка – одному Богу известно, но то, что случилось этим летом, повергло в шок даже самых отчаянных любителей острых ощущений.В июле три туриста во время посещения замка отбились от группы и, долго блуждая по подземным коридорам, случайно наткнулись на странную дверь в будто бы глухой стене. Надеясь через нее выбраться наружу, они попытались открыть ее, но оказалось, что кто-то крепко ее держит изнутри. После очередной попытки из-за двери раздался сначала зловещий шепот, потом послышались шаги, и уже через мгновение все помещение наполнилось едким сизым дымом. В ужасе, испытывая жуткое удушье, туристы бросились прочь.Почти без дыхания их тела были обнаружены спустя пару часов у центрального выхода. Администрация отреагировала мгновенно, и уже через 15 минут пострадавшим была оказана медицинская помощь. К счастью, все остались живы.В августе аналогичная ситуация произошла еще с пятью туристами, из которых одного спасти, к сожалению, не удалось. Предположительно, это дел рук привидения, которое давно обитает в тех краях, но причина его агрессии пока не установлена. Временно замок закрыт для посещения, а лучшие экстрасенсы уже выехали на место, чтобы разгадать страшную тайну призрака, облюбовавшего замок кровавого графа.

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