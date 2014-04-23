Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Привидение из замка Дракулы становится опасным

Привидение из замка Дракулы становится опасным

Зловещий замок Бран в Трансильвании (Румыния) уже давно имеет дурную славу, а после последних событий, произошедших этим летом, и вовсе может быть закрыт на неопределенное время.

Граф Дракула, о котором говорят далеко за пределами страны, известен своей кровожадностью и не только – ему приписывают более тяжкий грех – вампиризм. Что происходило в подземных лабиринтах и стенах принадлежащего ему замка – одному Богу известно, но то, что случилось этим летом, повергло в шок даже самых отчаянных любителей острых ощущений.

В июле три туриста во время посещения замка отбились от группы и, долго блуждая по подземным коридорам, случайно наткнулись на странную дверь в будто бы глухой стене. Надеясь через нее выбраться наружу, они попытались открыть ее, но оказалось, что кто-то крепко ее держит изнутри. После очередной попытки из-за двери раздался сначала зловещий шепот, потом послышались шаги, и уже через мгновение все помещение наполнилось едким сизым дымом. В ужасе, испытывая жуткое удушье, туристы бросились прочь.

Почти без дыхания их тела были обнаружены спустя пару часов у центрального выхода. Администрация отреагировала мгновенно, и уже через 15 минут пострадавшим была оказана медицинская помощь. К счастью, все остались живы.
В августе аналогичная ситуация произошла еще с пятью туристами, из которых одного спасти, к сожалению, не удалось. Предположительно, это дел рук привидения, которое давно обитает в тех краях, но причина его агрессии пока не установлена. Временно замок закрыт для посещения, а лучшие экстрасенсы уже выехали на место, чтобы разгадать страшную тайну призрака, облюбовавшего замок кровавого графа.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:07
Вчера, 13:58 by СкважинаПросмотров: 104Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Дракула призрак замок граф туристы дым

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 14:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 59
Но ведь замок Бран это вовсе не замок Дракулы. Влад даже не бывал там никогда, его замком был Поенари, который теперь разрушен.
А Бран прозвали в честь знаменитого вампира ушлые представители туристического бизнеса. Теперь понятно, что это за призрак: настоящий владелец замка Бран в ярости, что его "отдали" Дракуле
Зарегистрирован: 23.04.2014
#2 написал: Lynx
Вчера, 15:00
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2570|0)
Публикаций: 259
Комментариев: 1 576
Цитата: Шарлотта Корде
Но ведь замок Бран это вовсе не замок Дракулы. Влад даже не бывал там никогда, его замком был Поенари, который теперь разрушен.
А Бран прозвали в честь знаменитого вампира ушлые представители туристического бизнеса. Теперь понятно, что это за призрак: настоящий владелец замка Бран в ярости, что его "отдали" Дракуле


Или своеобразный ход, замануха для туристов. Больше ажиотажа вокруг "призрака", больше бабла в карман.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 33
Комментариев: 401
Возможно разбудили другого таинственного призрака,которому не очень то импонирует присутствие посторонних глаз.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#4 написал: Минди
Вчера, 17:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 531
Этот замок Бран и карпатский пейзаж вокруг,. очень красивы. Но на самом деле Цепеш не прживал там. Думаю, привидение- уловка для туристов. Я мечтаю посетить этот замок. Несмотря на то, что вампир Дракула плод фантазии Брема Стокера. Но красота замка с налетом мистики очень притягивает!

И конечно плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#5 написал: Летяга
Сегодня, 08:16
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7515|-1)
Публикаций: 171
Комментариев: 5 744
Цитата: Lynx
замануха для туристов

Скорее всего так и есть. В инете полно рекламы: приглашают именно там отпраздновать предстоящий Хеллуин.
Замок Поенарь

Замок Бран:

Бран, конечно, в гораздо лучшей сохранности))
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.