Nadine Pau. Когда вдохновляет время

Nadine Pau. Когда вдохновляет времяСпоры вокруг масок ведутся уже очень давно, но до сих пор многие люди воспринимают это удивительное искусство как нечто опасное. Какие только функции не приписывают маскам: магические ритуалы, маскарадные атрибуты, самозащита, анонимность. А вот талантливая художница из Санкт-Петербурга — Надежда Шахристенберг (Nadine Pau) предлагает современную и многогранную интерпретацию интерьерных масок. Она создает архетипические и экзотические арт-объекты. Маски в её исполнении выглядят так, будто каждая - это инопланетное существо со своей неповторимой историей и большей тайной. В них сочетаются философия и эстетика, переплетаются мифы древних цивилизаций и личные состояния художницы.
Помимо масок, Надежда создаёт невообразимой красоты игрушки, от которых просто невозможно отвести взгляд.
Автор статьи - Ксения Вотчель.
Источник.
Фото взяты отсюда.
Сегодня, 17:12 by LynxПросмотров: 26Комментарии: 0
Ключевые слова: Маски сувениры игрушки коллекция сказка творчество