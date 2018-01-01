Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Nadine Pau. Когда вдохновляет время

Споры вокруг масок ведутся уже очень давно, но до сих пор многие люди воспринимают это удивительное искусство как нечто опасное. Какие только функции не приписывают маскам: магические ритуалы, маскарадные атрибуты, самозащита, анонимность. А вот талантливая художница из Санкт-Петербурга — Надежда Шахристенберг (Nadine Pau) предлагает современную и многогранную интерпретацию интерьерных масок. Она создает архетипические и экзотические арт-объекты. Маски в её исполнении выглядят так, будто каждая - это инопланетное существо со своей неповторимой историей и большей тайной. В них сочетаются философия и эстетика, переплетаются мифы древних цивилизаций и личные состояния художницы.

Помимо масок, Надежда создаёт невообразимой красоты игрушки, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время


Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время
Nadine Pau. Когда вдохновляет время

Автор статьи - Ксения Вотчель.
Источник.
Фото взяты отсюда.
Сегодня, 17:12 by LynxПросмотров: 26Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Маски сувениры игрушки коллекция сказка творчество

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.