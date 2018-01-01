Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors

Lynx Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:23 by

Притягательное, темное очарование, лучшие сюжеты и персонажи, обожаемые готик-культурой: от Тима Бертона до Эдгара Аллана По, от Гарри Поттера до Снежной Королевы. Эти картины восхищают многих пользователей Интернета, которые любят что-то помрачнее, кто ценит красоту и филигранное искусство живописи. Иллюстрации к сказочным и неповторимым мирам с помощью карандаша и капельки фотошопа создает русская художница из Москвы Ксения, под псевдонимом Ирэн Хоррорс, навеянным произведениями о Шерлоке Холмсе.

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