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Страшные Арты

Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors

Притягательное, темное очарование, лучшие сюжеты и персонажи, обожаемые готик-культурой: от Тима Бертона до Эдгара Аллана По, от Гарри Поттера до Снежной Королевы. Эти картины восхищают многих пользователей Интернета, которые любят что-то помрачнее, кто ценит красоту и филигранное искусство живописи. Иллюстрации к сказочным и неповторимым мирам с помощью карандаша и капельки фотошопа создает русская художница из Москвы Ксения, под псевдонимом Ирэн Хоррорс, навеянным произведениями о Шерлоке Холмсе.

Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors
Мрачная красота современного искусства: арты художницы Iren Horrors

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Сегодня, 03:23 by LynxПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Иллюстрации цветной арт сказки фэнтези готик-арт мрачные работы

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