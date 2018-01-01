Я вижу многоцветный космолет, готовый к старту...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:06

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Райво Просмотров: 77 Комментарии: 0 -1 Вчера, 19:06 by

10 ноября 2002 года на один из уфологических сайтов пришло письмо 29-летнего Марка Вебстера. Этот сайт - один из тех, что специально предназначены для обмена опытом и взаимопомощи. Люди, пережившие похищение пришельцами (абдукцию), рассказывают об испытании, выпавшем на их долю, задают вопросы. Другие их утешают, дают советы, а бывает, что и высмеивают."У меня были разные встречи с инопланетянами, - пишет Марк. - Хорошие и плохие". Поясняя это вступление, он говорит, что пока был маленьким, все шло хорошо. Но потом, когда вырос, "они", то есть пришельцы, "перешли все границы". Лишь бы не выпустить человека из-под своего влияния и "одурачить" всякими посулами!Марк не отрицает, что эти контакты дали ему особые способности или, по крайней мере, возможности. "У меня смутное ощущение, что в моей голове есть какая-то программа или, может, туда заложен слишком большой объем информации, - пишет Марк. - Я не ученый и все же понимаю массу вещей, касающихся нашей Вселенной. Многие из моих идей или теорем, которые я не обсуждаю с другими, привели бы к настоящим прорывам в науке. Спустя какое-то время я слышу, что это открыто таким-то (не мной). И я всегда говорю, что уже знал это. Откуда? Понятия не имею. Знал, вот и все.Мое первое воспоминание о контакте - человек в черном. Я был еще маленьким, едва ли умел говорить, а этот человек общался со мной телепатически. Я помню, что в моей комнате нередко возникало какое-то вихревое движение воздуха, и я воспринимал это как совершенно нормальную вещь. Когда мне исполнилось 13 лет, произошло вот что. В ванной комнате у себя дома я увидел два вибрирующих шара - один синий, другой красный. От них исходил очень странный звук, и они перемещались с невероятной скоростью. Я почувствовал головокружение, но реакция у меня была странная - я расхохотался. Теперь, когда я думаю об этом, я уже знаю, что они пытались что-то на мне опробовать, но у них это не получилось, не сработало.А вот другой эпизод. Мне было 15 лет, и я сидел в шалаше метрах в 400 от дома, когда ветви деревьев над моей головой вдруг сказочным образом расступились, и на меня хлынул яркий свет. Я не испугался. Именно через этот свет началось общение с "ними". Каким образом? Я не знаю. Но потом контакт вдруг прервался - "они" сказали, что должны удалиться, поскольку кто-то сюда идет. Я побежал на вершину соседнего холма и действительно метрах в 200 увидел знакомого парня. Видимо, его-то они и учуяли. У меня всегда было такое чувство, что я никому не должен говорить о том, что со мной происходит. Но теперь - все, хватит! Мне уже 29, и то, что со мной недавно произошло, стало последней каплей. Я не хочу больше иметь никаких дел со всем этим. Мне удалось сохранить здравый рассудок и интерес лишь к тому, что является фактом.Однажды ночью возле моей постели оказались странные существа. Я проснулся и увидел их - вовсе не похожих на типичных "серых", о которых все рассказывают. Эти были низкорослыми, может, сантиметров пятьдесят ростом. Да, они были серыми, но выглядели скорее как маленькие монстры, а не люди. Это случилось в момент моего пробуждения, и мне потребовалось какое-то время, пока до меня дошло, что это не кошмарный сон, а реальность.Когда я проснулся окончательно, то был способен лишь двигать глазами. У меня было ощущение омерзения, негодования. Я пытался кричать, но тщетно - ни слов, ничего. Я пытался хотя бы дернуть ногой - тщетно. А они болтали меж собой, точнее - жестикулировали. На них были какие-то робы, и эти существа казались бородавчатыми, а большие носы луковицей делали их еще более нелепыми. Я видел их, словно в дымке, а потом они словно растворились, и тут мое тело вновь стало слушаться меня, но реакция была жутко замедленной.На правой лопатке в мышце под кожей у меня есть имплантант. Однажды утром я проснулся и понял, что он там. Я ощупал это место и почувствовал там уплотнение.Когда я повзрослел, им стало трудно манипулировать мною. Они охотились за мной повсюду с помощью существа, которое устанавливает телепатический контакт. Но я наотрез отказался сотрудничать с ними на следующем этапе. Я знаю, как с ними бороться. Все, что они говорят - ложь, ложь, одна сплошная ложь!"...Однако стоп! На минутку прервем этот более чем странный монолог и поговорим о том, что за человек этот Марк Вебстер. Может, он просто сумасшедший? Или все это выдумал? Тогда зачем нам тратить время на все эти россказни?Увы, Марк и сам признает, что у него были сомнения, уж не сны ли это или галлюцинации. Ушли годы на то, чтобы фрагменты мозаики начали складываться друг с другом, и лишь тогда появилась уверенность. Очень долго ему и в голову не приходило связывать странные факты своей жизни с пришельцами: он считал себя человеком с богатым воображением и даже слегка не от мира сего - из-за проблем, которые вечно обдумывал, и загадок, которые пытался разгадать. По этой причине он обращался к метафизике, психоанализу, математике, к теории поля и прочим сложным вещам, пытаясь понять, что возможно, а что - нет.Потом, когда Марк стал догадываться, что имеет дело с пришельцами, ему пришло в голову, что они, должно быть, с "мертвой" планеты, потому-то и думают только о себе. А все заверения, будто их вмешательство исключительно благотворно для нас, землян, крайне подозрительны: к чему в таком случае столько секретности?Подобные размышления и сомнения мучают абдуктантов постоянно. И мало-помалу человек меняется - изнутри. Исследователи, кстати, подтверждают, что жертва, побывавшая в руках пришельцев, уже никогда не будет прежним человеком. Мучают воспоминания... И кое-кто из этих людей знает, что под гипнозом им удалось бы восстановить "недостающие детали". Марк же упорно отказывался от гипноза. Почему? Потому что он боится узнать правду. Уж лучше считать свои впечатления сновидениями, странностями, игрой воображения, чем признать, что ты не свободен, что тобою манипулируют какие-то чужаки. А им наплевать, как эти контакты отражаются на твоем "я", на твоей жизни. Да, гипноз - далеко не безупречное средство. Но это лучше, чем ничего. Если, конечно, человек хочет узнать о себе правду.И еще одно маленькое примечание. Кому-то из тех, кто дочитает до конца эту болезненную, выстраданную исповедь, наверняка может показаться, что у человека "крыша поехала". По крайней мере, у Марка явно есть признаки мании преследования. И это не удивительно. Исследователи обеспокоены, что у многих абдуктантов начинаются симптомы самой настоящей шизофрении. У кого-то паранойя, и этим везде мерещатся "наблюдатели", у других - мания величия, и такие считают себя "избранными" свыше. Результаты и в том и в другом случае бывают самые плачевные: разлад в семье, конфликты с друзьями и коллегами, уход в себя, потеря работы... Порой человек производит на окружающих очень странное впечатление. С одной стороны, вроде бы вполне здравомыслящая личность, но с другой - неудержимый фантазер, который уже не всегда может отличить реальность от тех видений, что внушили, "имплантировали" в его мозг пришельцы. Более того, он безоговорочно примет за реальность бред, характерный для тяжело больного человека. И вот пример - слова самого Марка.- Помню, как однажды меня нашли на улице в бессознательном состоянии и быстро отвезли в больницу. По дороге я то и дело терял сознание, потом опять приходил в себя. Когда мы приехали в больницу, у меня было странное состояние, словно все вокруг прозрачно, и я вижу многоцветный космолет, готовый к старту. И я почему-то был уверен, что этот корабль - мой, и управляю им - я. Не понимаю, откуда, но я знал, что надо лететь к кораблю-матке и состыковаться с ним. Но я не сделал этого. Умышленно. Я знал, как и что надо делать, и это было несложно, но я не выполнил стыковку: что-то глубоко внутри меня подсказало, что так будет лучше для меня. И все это происходило, пока физически я оставался в больнице.Постепенно я приходил в сознание. Когда открыл, наконец, глаза, вошел врач. У него были сплошь черные глаза, без белка, но я вел себя так, словно не замечаю этого.Из больницы я ушел еще слабым, меня не хотели выписывать. Мне дали справку, чтобы я передал ее своему лечащему врачу. В ней было написано, что я злоупотребил галлюциногенами, и это была явная ложь - я вообще никогда не прикасался ни к каким препаратам.С тех пор прошло пять лет. Все это время я пытался осмыслить, что же тогда со мной произошло. Все, что я рассказываю (и многое из того, что я еще не рассказывал), было на самом деле! Надеюсь, что теперь я "вне программы" пришельцев.И все же почему этот контакт превратился в охоту на человека с помощью того существа? Оно ведь боялось меня не меньше, чем я его. Я читал о чупакабрах - думаю, это что-то вроде того. Я всегда чувствовал, что это существо находится рядом со мной. Только оно охотилось за мной в основном за городом, где никого вокруг нет. И мне очень помогали сверчки: они поднимали страшный гвалт при приближении этого существа. Стрекотание сверчков доносилось из конкретной точки, но это направление постоянно менялось, существо словно бы ходило вокруг меня кругами. Это и в самом деле было страшно. Да, я ведь не рассказал о том, что спровоцировало эту охоту, что случилось еще раньше. Те из вас, кто с этим не сталкивался, могут считать себя счастливчиками. Мы тогда сидели в кегельбане - мой друг и я. Болтали про всякие мужские дела. Он заказал два больших пива. Я спросил его, знает ли он, кто такие "наблюдатели". Заметьте: я даже не упоминал пришельцев. И тут вдруг он говорит, что, может, мне бы пора уже ввести новый имплантант. Представляете? И в тот самый момент я чувствую, будто что-то заползает мне в ухо. Это "что-то" ощущалось как мокрое и извивающееся. Я вскочил со своего стула и сунул палец себе в ухо, пытаясь поймать "это". Я прижал палец, и из уха показалась крошечная струйка крови. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Все, кто был в зале, смотрели на меня укоризненно, даже презрительно. Я вспомнил вдруг о "коллективном сознании улья" - впечатление было именно такое, будто все вокруг знают, что здесь происходит. Да я и сам чуть было не стал частью этого улья...Для кого-то все это может показаться главой фантастического романа, ну да пусть. Только с той самой поры и началась охота на меня. Именно из-за того, что случилось, я потерял свою работу. Единственное, что поддерживало меня в жизни, это общение с тем самым так называемым другом. И вот - на тебе!Когда мы вышли, друг предложил отвезти меня домой. Я отказался. Я понимаю, что они из кожи станут лезть, чтобы заполучить ту штуковину обратно, что бы это ни было. Она ведь небось еще жива, только часть крови потеряла...Я не могу вспомнить, бывал ли я у них на корабле. Но я знаю, что все это крутится вокруг понятия "душа"... Человеческая раса имеет такой потенциал и способна на нечто такое, чего никто другой не может. И если бы я взялся угадывать, что к чему, то, пожалуй, сказал бы, что "они" уже оккупировали будущую Землю, которая и в самом деле является для них "высшим планом"...Меня никогда еще не подвергали гипнозу, но теперь я готов выслушать предложения на этот счет. До сих пор я всегда отказывался.Единственное, что мне хотелось бы еще сказать прямо сейчас, касается родителей. Если ваш ребенок начинает лепетать о "приятелях, с которыми играет" исключительно по ночам, будьте начеку. Постарайтесь выяснить все, что можно. Я не боюсь, но я устал. И я не ищу известности, мне лишь нужно найти ответы на некоторые свои вопросы. Например, почему именно я?..

Ключевые слова: НЛО похищение пришельцы контакт слежка планеты

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