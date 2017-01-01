Пророчества индейцев хопи

Летяга Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:02 by

Таинственная индейская культура всегда привлекала внимание европейцев. Майя, ацтеки, инки, тольтеки… Есть еще одно индейское племя, которое известно не так широко, однако в последнее время заставляет говорить о себе все больше. Речь идет о племени хопи. И о его пророчествах. Племя это до сих пор обитает в резервациях США и насчитывает около 6 тысяч человек.Хопи считают, что их прародители давным-давно пришли из глубин земли, где жили в гигантских подземных жилищах. После выхода на поверхность прадеды хопи разбрелись по всему миру и лишь через много лет «по велению духов» собрались и обосновались в Аризоне, где живут и сейчас.Более чем за тысячелетие тут ничего не изменилось. Племя разбито на тридцать кланов, которые управляются старейшинами. Они же параллельно берут на себя должность шамана, налаживая контакт с загробным миром. Чаще всего старейшины с рождения обладают возможностью видеть будущее и исцелять болезни. Даже в новое тысячелетие хопи вошли, возводя специальные строения, называемые кивасами, где они производят загадочные ритуалы для контактов с духами умерших. В период зимнего солнцестояния шаман отправляется в кивас и там, как он говорит, видит события, грядущие как для своих соплеменников, так и для всей планеты.В языке хопи отсутствует такое слово, как время. Они используют лишь «сейчас». Каждый индеец понимает, что время — постоянное энергетическое движение, не имеющее ни прошлого, ни будущего. Все хопи умеют использовать разум своих мертвых прадедов и, соответственно, способны обратиться к ним за напутствием в трудные времена. Связь с представителями загробного мира происходит в маленьких комнатках, вырытых очень глубоко под землей. Фактически все индейцы располагают такой личной подземной комнатой, а разговор с душами усопших растягивается иногда не на одни сутки.Наибольшим значением для индейцев хопи обладают древние каменные глыбы, сберегаемые шаманами на протяжении веков. На глыбах покоятся сообщения первых индейцев. Как говорят хопи, там имеются данные о судьбе всего мира. Кроме того, самый могущественный шаман регулярно «принимает» свежие сообщения с небес, которые доносятся до самого президента США. Отдельные предсказания пока не подвергаются широкой огласке. Специалисты в области парапсихологии, числящиеся на службе Белого дома, разбирают символические послания, которые доносят до них хопи, и пытаются отвести любую зарождающуюся опасность. Сейчас внимание к племени индейцев хопи поднялось до необычных высот, особенно следом за несчастьем, произошедшим в Америке 11 сентября 2001 года. Выяснилось, что в предсказаниях хопи упоминалось о нем, однако изначально правительство не обратило на них большого внимания.Первое пророчество хопи было опубликовано в 1959 г. в виде отпечатанной на ротаторе рассылки и распространено среди американских пасторов методистского и пресвитарианского толков. Легенда его появления такова. Летом 1958 года, проезжая по пустыне на юго-западе США, пастор по имени Давид Юнг взял к себе в машину престарелого индейца племени хопи. Посидев, по индейскому обычаю, некоторое время в молчании, старец заговорил. Пастор узнал, что старика зовут Белое Перо и он из древнего рода Медведя. Всю свою жизнь старик собирал древние и тайные знания хопи и такие же древние пророчества, но жизнь его подходит к концу и ему некому их передать — его сыновья уже умерли.Дальше речь пошла о девяти знамениях, которые предвещают появление Пакана, пропавшего Белого Брата народа хопи. В качестве доказательства, что он и есть белый Брат, Пакан принесет с собой символы — свастику (соляный знак), вращающуюся по часовой стрелке, — священный символ хопи и других индейских племен, и утраченный уголок таблицы, которую хранят старейшины хопи (речь шла о четырех каменных табличках, на которых изображена история хопи и их пророчества, угол второй таблички отломан).В первом знамении говорилось о пришествии белокожих людей, похожих на Пакана, но не живущих как он. Эти люди заберут землю, не принадлежащую им, а своих врагов будут поражать громом. Во втором — о том, что индейцы узнают колесо, которое дадут им чужие белокожие люди. В третьем — о странном скоте, подобном бизонам, но с большими длинными рогами, который покроет землю в несметном количестве. Это скот белого человека. В четвертом и пятом — о том, что земля будет оплетена железными змеями (железные дороги) и гигантской паутиной (электрические и телефонные линии, интернет и т. д.). В шестом — о том, что земля будет перекрещена (во все стороны) каменными реками, которые производят изображения (шоссейные дороги — жаркую погоду на них возникают миражи и марево). В седьмом — о том, что море почернело и многие живые существа умирают от этого (в 1958 г. еще не было катастрофических разливов нефти). В восьмом — о том, что многие юнцы, носящие длинные волосы, как и народ хопи, придут и примкнут к племенным народам (т. е. к индейцам), чтобы научиться их обычаям и премудрости (первые хиппи появились только шесть лет спустя). В девятом — о том, что появятся жилища в небесах, высоко над землей, одно их которых падет на землю со страшным грохотом. Оно будет как голубая звезда. Вскоре после этого кончатся обряды народа хопи (речь шла либо о падение космической станции «Skylab» в 1978 году, либо о затопление станции «Мир»).Самое интересное, что хопи навсегда перестали исполнять некоторые обряды. А ведь у хопи считается, что, пока они совершают свои обряды, планета существует, а если они прекратят это делать, то Земля очень скоро погибнет. Весь год по сложному календарю несколько раз в месяц проводятся специальные ритуалы, обряды, задача которых — поддержание состояния нашей ноосферы, т. е. баланса отношений человека и тонкоматериального мира. Эта философия пронизывает все существование хопи, и вся их жизнь и быт подчинены этой мессианской роли. Еще старик рассказал о том, что грядут большие разрушения. Земля зашатается (будет переворачиваться туда-сюда). Белые люди будет воевать с другими людьми, в других странах — тех, которые обрели первый свет премудрости (очевидно, война на Ближнем Востоке, колыбели древних знаний). Будет много огромных столбов огня и дыма, вроде тех, которые белые люди производят в пустыне недалеко отсюда (ядерные испытания в Неваде). Но эти произведут заразу и великую смерть.В других пророчествах хопи, которые собирали самые разные исследователи, говорится о Третьей мировой войне. Ее, по мнению индейцев, начнет одна из тех стран, которые первыми получили просвещение. Американской цивилизации (земле и народам) суждено погибнуть в этой войне. Спасутся только те, кто живет мирной жизнью по заветам хопи. Их не тронет ни война, ни последующий всемирный катаклизм, ибо они уже переселились (духом) в грядущий Пятый Мир (Четвертый Мир, по мнению хопи, заканчивается).Третья мировая Война будет духовным конфликтом против материальных ценностей. Материальные ценности будут уничтожены духовными существами, которые останутся на земле для создания единого мира и единого народа — мира Создателя. Пакана, Белый Брат хопи, придет с двумя помощниками. Когда конец Четвертого Мира будет близок, эти два могучих помощника сотрясут землю. Если дело этих могучих помощников не удастся, то вместо мирного перехода в Пятый Мир, наступит период полного безпредела Кояанискатци, и мир перестанет существовать: «На землю падет с неба тыква, полная пепла, и многие погибнут от страшной язвы, которая в этом пепле».В очень древних каменных таблицах, хранимых индейцами племени хопи, говорится о трех древних цивилизациях, которые исчезли от огня, от оледенения и от потопа. Нынешняя цивилизация обрисована с изумительными подробностями. Например, в табличках говорится, что люди, живущие в разных концах Земли, будут общаться между собой по протянутым в небе и под землей нитям, что будут созданы думающие машины. Ядерное оружие описано, как устройство всесокрушающей силы, которое порождает облако в виде гриба.Эти таблички старейшина индейцев хопи Мартин Гашвесеома показал на созванной им пресс-конференции накануне войны с Ираком (известной, как операция «Буря в пустыне»). Согласно содержащимся в них пророчествам, нападение на Ирак стало началом Третьей мировой войны. Пророчества гласили, что первый этап войны будет локальным, но через некоторое время она перерастет в следующую фазу — ядерную.Однако следует подчеркнуть, что согласно древним текстам хопи даже начало ядерной войны еще не является концом человечества: мир спасет Белый Брат. Он будет защищать праведных от остального агрессивного, эгоистического и жадного мира. Но сначала человечеству придется заплатить определенную цену за свое высокомерие и неразумность, за неумение жить в гармонии с миром.Любопытно, что хопи предсказали в свое время начало Первой мировой войны. Это произошло 27 марта 1911 г. Тогдашний вождь хопи Юкиума предупредил президента США Тафта о надвигающейся угрозе миру. Запись беседы сохранилась. Но к пророчеству никто не прислушался. Как не прислушались и в конце 30-х, когда хопи предсказали начало Второй мировой войны.Губительные землетрясения в Калифорнии, Японии и Турции были предсказаны хопи с точностью до дня. Старейшины племени предупредили мир о падении кометы на другую планету в июле 1994 года (речь о комете Шумейкера-Леви, 21 осколок которой упал на Юпитер). До 2020 года духи хопи предупреждают о глобальных переменах климата повышении солнечной активности и температуры воздуха. До 2035 года могут произойти многочисленные природные катаклизмы и небесные явления, которые очистят планету от «лишних» землян. Загадочная болезнь будет этому способствовать и выкосит человечество, словно чума. Она соберет многочисленные жертвы, ибо лекарство от нее найти не удастся.Хопи рассказывают и о «машинах с неба», которые спасут тех, кто следует голосу разума и живет в гармонии с миром. Говорят о домах на Луне и Красной Земле, о новой яркой звезде, которая вскоре появится на небе. Известно, что сотрудники НАСА не так давно обнаружили необычный объект, в несколько сотен раз превышающий размеры Солнца. Объект пока расположен далеко от нашей системы. Забавно то, что информация, полученная благодаря телескопам, полностью идентична рассказам индейцев хопи.Еще одно пророчество, передающееся из поколения в поколение, говорит, видимо, о методе клонирования людей: «… жена без помощи мужа сможет иметь детей, и каждый начнет воспроизводить сам себя». Всему этому можно и не верить, но за последние сто лет многие пророчества хопи уже сбылись.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Индейцы хопи предсказания ритуалы племя

Другие, подобные истории: