Легенды Омска: кинотеатр «Гигант», пропавшие дети и вампир

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:31

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Nick.Yudin Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:31 by

На набережной Омки, где сейчас находится Воскресенский сквер, в 1910 году открылся современнейший, по тем временам, кинотеатр. Дела у купца Мариупольского пошли не важно, и вскоре он продал кинотеатр другому купцу – Колтуну, который смог наладить дело. Он пригласил озвучивать немые фильмы лучших омских музыкантов, установил расписание.Вообще, репертуар кинотеатров начала века был не слишком разнообразен. Обычно показывали комедии, драмы и кинохронику – что-то вроде новостей. Такие картины, как «Курортная жизнь», «Моя теща на аэроплане» и «Мордашкин любуется аэропланом» были основой программ кинотеатров того времени. Часто такой подбор кинолент критиковали в омских газетах за непритязательность и ориентацию на низменные вкусы. Так, в газете "Омский телеграф" за 26 августа 1910 г., сообщается: «Обыкновенно синематографы загромождаются мусором, от которого в голове зрителей даже путаются мозги. В самом деле, вот вам примерная (обыкновенно, «грандиозная», «небывалая» и проч.) программа: «Река Арно и её берега», «Смерть Камбиза», «Железная дорога в Альпах», «Дурашкин женится» и т. п. При таком репертуаре, наряду с надписями на дверях «Берегите ваши карманы», следовало бы добавить «и рассудок»!Подобное счастье его длилось не долго, так как победившие вскоре большевики быстро национализировали кинотеатр. «Гигант» стал показывать пропагандистские фильмы и стал типичным провинциальным кинотеатром. Разве что по тем временам он был действительно большим. Так кинотеатр проработал до войны. А когда в 1946 году жизнь стала возвращаться в обычное русло, в городе стали происходить странные события.Стоит сказать, что в послевоенные годы на омских улицах по объективным причинам всё чаще можно было встретить беспризорников. Оставшись без отцов, дети шатались группами по улицам и пытались как-нибудь выжить. Уже порядком истрепавшийся «Гигант» продолжал свою работу. Были как взрослые сеансы, так и детские утренние. За 10 копеек можно было попасть на первый ряд, лучшие места стоили 30 копеек. Кино было одним из самых занимательных развлечений для всех детей, и не удивительно, что залы были заполнены практически всегда, а когда по городу пошли слухи о том, что в кинотеатре пропало уже несколько детей, никто не принял это всерьёз.Пока трагедия не коснулась семьи начальника завода. Женщина, которую все называли «генеральша», отпустила своего сына на утренний сеанс в «Гигант» и договорилась с ним, что встретит его на выходе. В назначенное время она не смогла обнаружить своего ребенка в толпе выбегающих из кинотеатра детей. «Генеральша» пошла разбираться с управляющим, но он не смог ей ни чем помочь. Тогда женщина обратилась в милицию, и тут сыграл свою роль её высокий социальный статус. Если на подобные обращения от простых граждан милиция реагировала очень вяло (высокий уровень беспризорности, связался с кем-то, убежал, вернётся), то на заявление «генеральши» не отреагировать было нельзя. Первый же обыск в кинотеатре поверг в шок. На чердаке «Гиганта» были обнаружены 13 трупов детей, которые были развешаны по стенам. Среди них нашёлся и сын генеральши.Дальнейшие события описываются историками и современниками по-разному. Одну из версий рассказал председатель общества коренных омичей Владимир Селюк:«Люди в Омске разные были: много приезжих, люмпены-пролетарии. Многие из них были бывшими уголовниками. Подобные элементы сколотили банду из беспризорников. И вот они и заманивали под любыми предлогами детей на чердак после сеанса и раздевали их, убивали-то из-за одежды – с мануфактурой тогда туго было. Когда все раскрылось, то выяснили, что таким образом на чердаке убиты несколько человек. Всю банду поймали, судили. Даже известный адвокат Пучеровский отказался их защищать. Десятерых членов банды приговорили к смертной казни. Девять из них попросили о помиловании, и, так как в 1947 году ввели мораторий на смертную казнь, им заменили приговор на 25 лет тюрьмы».Писатель Александр Распопин называет и имя главаря банды – Пелагея Беляева. Именно под её руководством беспризорники охотились за одеждой посетителей детских сеансов в «Гиганте». Некоторые из малолетних участников банды после освобождения из лагерей уехали из Омска, но позже вернулись, и может быть дожили до наших дней. А, возможно, и участвуют в различного рода выборах.Расходятся мнения и о дальнейшей судьбе кинотеатра. В своей монографии «Повседневная жизнь Омска в годы «послевоенного сталинизма» Сергей Сизов указывает, что кинотеатр позднее был вновь открыт и существовал до 1952 г., когда его снесли после пожара. Эту версию подтверждают и другие источники, однако есть мнение, что пожар был сразу после обнаружения убитых детей. И на то есть причины. Существует и вторая, на наш взгляд куда более правдоподобная, версия.Все найденные тела были полностью обескровлены, вокруг стояли банки и бутылки. После тщательного исследования чердака милиционеры пришли к выводу, что в Омске завелся маньяк, пьющий кровь детей. Чтобы не вызвать панику, официальная версия звучала примерно так: «В Омске орудует серийный убийца-маньяк, который имитирует поведение персонажей, таких как вампир, вурдалак или упырь, из мифологии различных культур». Но слухи распространяются по своим законам, и уже через несколько дней все в городе знали, что в кинотеатре живет вампир.Горожане, видимо, не желали мириться с подобным соседством, и вскоре огромная толпа двинулась к «Гиганту». Пока милиция разбиралась, настоящий вампир или нет, люди сожгли кинотеатр и успокоились.Историк и краевед Игорь Федоров не верит в версию о вампирах:«Я знаю только официальную версию про кучу трупов, и что действовала банда. Я не слышал про вампиров и про то, что кинотеатр сожгли в тот же день. Люди же всегда склонны к мистификации. Там ведь были очень большие сроки, кого-то даже расстреляли, поэтому кто-то не мог вернуться по техническим причинам. Можно, кстати, написать запрос в МВД, они должны хранить такую информацию. В любом случае, это интересный факт. «Гигант» был лучшим кинотеатром, очень хорошо начинал и вот так печально закончил».Сейчас в Воскресенском сквере, на месте кинотеатра «Гигант», хотят построить колесо обозрения. Может, чиновникам стоит еще раз задуматься об этом месте? Как бы снова омичам не пришлось браться за факелы.

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