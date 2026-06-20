Спящий мертвец

Новость отредактировал Летяга - 20-06-2026, 09:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Witch of Darkness Witch Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 20-06-2026, 09:06 by

Однажды родилась девочка. Она была необычным ребёнком: с самого рождения она очень много спала. Иногда её сон был настолько глубоким, что родители пугались и думали, будто она умерла. Они часто подходили к её кроватке, прислушивались к дыханию и проверяли пульс, чтобы убедиться, что с ней всё хорошо.Шли годы...Девочка росла и становилась всё красивее. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, она была доброй, тихой и очень трудолюбивой. Её отец работал до поздней ночи, а мать большую часть времени готовила еду и отдыхала. Каждый день она заставляла дочь убираться по дому.Девочка старалась изо всех сил. Она мыла полы, вытирала пыль, раскладывала вещи по местам и делала всё, чтобы её не ругали. Но уборка никогда не заканчивалась. День за днём она работала без отдыха.Со временем девушка устала не только физически, но и морально. Ей хотелось просто поспать и забыть обо всём. К тому же у неё была странная болезнь, из-за которой она часто впадала в очень глубокий сон.Но однажды случилась беда.После долгого дня уборки девушка легла отдохнуть и уснула. Её сон был таким глубоким, что родители не смогли разбудить её. Они проверяли дыхание, звали по имени, но не получили ответа.Тогда родители решили, что их дочь умерла.Они похоронили её. И после похорон очень долгое время горевали и плакали и скучали по своей дочке, но они не знали, что их дочь болела...А когда девушка очнулась, вокруг была лишь темнота. Она лежала в тесном деревянном гробу под толщей холодной земли.Сначала она не понимала, где находится.Потом пришёл ужас.Она начала кричать, стучать по крышке гроба и царапать дерево ногтями. Она царапала без остановки, пока её пальцы не покрылись кровью. Часы тянулись бесконечно долго. Воздуха становилось всё меньше и меньше.Никто не услышал её криков.Никто не пришёл на помощь.И вскоре девушка умерла от нехватки воздуха.Но история на этом не закончилась...Проходили годы. Старый дом стоял всё так же, скрипя половицами по ночам. Иногда люди замечали странные вещи: предметы сами возвращались на свои места, пыль исчезала, а полы оказывались вымытыми, хотя в доме никого не было.Говорили, что это дух той самой девушки.Даже после смерти она продолжала убираться. Будто страх быть наказанной оказался сильнее самой смерти.По ночам её бледную фигуру можно было увидеть в тёмных коридорах. Она медленно ходила по дому, собирая разбросанные вещи и вытирая невидимую пыль.Люди стали называть её «Спящим мертвецом».Говорят, если поздно ночью оставить в доме беспорядок, можно услышать тихие шаги и скрип тряпки по полу. А если прислушаться очень внимательно, то среди ночной тишины раздастся едва слышный шёпот:— Я ещё не закончила уборку...— Мне нужно всё успеть, пока мама не проснётся...И после этих слов в доме становится холодно, словно рядом стоит тот, кто так и не смог отдохнуть даже после смерти...Автор - «Ведьма тьмы»

Ключевые слова: Девочка мама сон уборка

Другие, подобные истории: