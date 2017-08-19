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Истории из жизни

Пугающая реальность детства №2

Ночью я, как обычно, сидел в телефоне, смотрел видосы на ютубе. У меня однокомнатная квартира, на диване спали мама с папой, а я спал на нижнем ярусе двуярусной кровати, брат был в лагере.
Шторки всегда я закрывал, чтобы свет от телефона не разбудил родителей.
Лежу я, смотрю видео, и в один прекрасный момент шторки резко открываются, я испугался, что родители меня спалили с телефоном, я резко положил его на живот и притворился, что сплю. Открываю глаза через минуту, а там никого нет.
Родители спят. У меня дрожь по всему телу.
Я ощущаю, что кто-то рядом, я даже побоялся шторки закрыть и лег спать.
Когда я спал, мне приснился сон, что я пошел в ванную чистить зубы перед школой.
Чищу зубы и смотрю на зеркало, а там мое отражение смотрит на меня,
я впал в ступор и смотрел, оно начало улыбаться, я резко ударился о потолок и упал вниз, это было настолько реально, что сначала я не думал, что это сон.
Я неделю в зеркала не смотрел.
Сегодня, 10:22 by h8xcorexПросмотров: 103Комментарии: 1
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Ключевые слова: Страх испуг паранормальное сон полтергейст авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:55
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Золотое время, школьные года. Присниться может всё, что угодно.)) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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