Пугающая реальность детства №2

h8xcorex Просмотров: 103 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 10:22 by

Ночью я, как обычно, сидел в телефоне, смотрел видосы на ютубе. У меня однокомнатная квартира, на диване спали мама с папой, а я спал на нижнем ярусе двуярусной кровати, брат был в лагере.Шторки всегда я закрывал, чтобы свет от телефона не разбудил родителей.Лежу я, смотрю видео, и в один прекрасный момент шторки резко открываются, я испугался, что родители меня спалили с телефоном, я резко положил его на живот и притворился, что сплю. Открываю глаза через минуту, а там никого нет.Родители спят. У меня дрожь по всему телу.Я ощущаю, что кто-то рядом, я даже побоялся шторки закрыть и лег спать.Когда я спал, мне приснился сон, что я пошел в ванную чистить зубы перед школой.Чищу зубы и смотрю на зеркало, а там мое отражение смотрит на меня,я впал в ступор и смотрел, оно начало улыбаться, я резко ударился о потолок и упал вниз, это было настолько реально, что сначала я не думал, что это сон.Я неделю в зеркала не смотрел.

Ключевые слова: Страх испуг паранормальное сон полтергейст авторская история

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