Другой я

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Сычёв Просмотров: 32 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:30 by

Был обычный выходной день. Я проснулся и отправился умываться. Посмотрев на себя в зеркало, я вышел из ванной и закрыл за собой дверь. Отправившись на кухню, я позавтракал и не придумал ничего лучше, чем порисовать. Рисую я, конечно, не очень хорошо, но другого, более интересного, развлечения я не нашел.В своей комнате я услышал гудок телефона. Мне звонил мой друг. Он сообщил, что они все договорились на сегодня пойти в кафе вечером, я был рад такому приглашению, ведь я редко когда выбираюсь на улицу, в основном сижу дома.Мы договорились встретиться в кафе в 18:00. Я отправился снова в ванную. Обратил внимание на одну вещь: дверь была открыта, а свет в ней не горел. Я сильно боюсь темноты, поэтому в квартире отсутствовали какие-либо тёмные углы. Особого значения я этому не придал, но это заставило меня насторожиться.Взглянув в зеркало, я подумал что мне не мешало бы побриться, да и вообще, как-то привести себя в порядок. Зеркало было старым, досталось оно мне от моего деда, он всегда мне что-то отдавал, причем это могла быть старая кукла, печатная машинка, подсвечник и так далее.Причесавшись, я убедился, что закрыл дверь ванной и оставил свет включенным. Я не торопясь оделся и заказал такси. Оно подъехало достаточно быстро. Выйдя на улицу, я сел в машину, уточнив адрес, таксист тронулся с места. Сидя сзади я не смог не заметить зеркало. Отражение смотрело на меня. Я не знаю с чего, но у меня началась паника, ведь отражение смотрело слегка другим взглядом. Я постарался откинуть от себя лишние мысли, ведь сегодня у меня вечер с друзьями, ничто не должно было его испортить.Как только мы подъехали к кафе, я протянул таксисту деньги и торопясь вышел из машины. Друзья были на месте. Я присел, и мы разговорились. В основном, мы сплетничали о наших знакомых, близких. Потом долго рассказывали друг другу анекдоты.Вдруг мне приспичило выйти в туалет. Войдя внутрь, я помыл руки. Я только потом начал ощущать этот пристальный взгляд, взгляд из зеркала. Мне уже не казалось, я уже действительно видел, что мое отражение - это не я. Я поторопился выйти. Сев обратно, друзья заметили мою панику, они начали спрашивать меня, в чем дело. Но я лишь отшучивался, не хотел, чтобы друзья сочли меня за сумасшедшего. Я все время думал об этом отражении. Что ему от меня нужно? Почему оно смотрит всегда на меня, даже когда я не смотрю на него? Выпив немного алкоголя, мы решили, что нам сегодня достаточно и решили отправиться по домам.Дома было светло, ибо я знал, что вернусь под вечер, и заранее включил свет. Я зашел в ванную, дверь была открыта, но свет горел, я взял зубную щетку и почистил зубы перед сном, но тут мое внимание задело зеркало, а точнее мое отражение. Я сплёвывал зубную пасту, и я знал, что оно смотрит на меня.Я медленно поднял голову и ничего не увидел, совсем ничего, даже отражения. Я не мог поверить, снится ли мне это или мерещится из-за алкоголя. Я рванул со всей силы дверь...Она была закрыта, сколько я ни пытался выбить дверь, она не поддавалась даже на миллиметр, я не мог её открыть. Я снова глянул в зеркало.Моё отражение поднялось и улыбнулось мне. Оно спокойно открыло дверь и вышло из ванной, при этом оно выключило свет, оставив меня в кромешной тьме.

Ключевые слова: Зеркало тьма отражение авторская история

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