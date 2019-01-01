Игры сознания

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:52

Причина: Изменён раздел.

Aleksandr999 Просмотров: 46 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 14:52 by

Это случилось много лет назад бодрящим летним утром...Встал и, как обычно, двинул на работу. До работы недалеко, - иду пешком. И странное состояние: всю дорогу до офиса ощущаю в себе небывалое ранее мощное чувство наполненности, осознанности и внутренней силы. Я шел и удивлялся, откуда у меня столько энергии, я буквально летел на работу, по впечатлениям, тело перестало быть физическим и превратилось в энергетический поток… Погрузившись в это «неземное» состояние, вглядываюсь в лица людей, и все прохожие кажутся мне очень близкими, - я буквально узнаю каждого и радуюсь встрече с ним… Зашел в офис - через проходную, несколько этажей в переполненном лифте, далее по коридорам до кабинета, сел за стол, включил компьютер, пошел наливать кофе, издалека чувствуя его тонизирующий пробуждающий аромат… И вдруг, как удар током, - я проснулся…Лежу и думаю: "Ничего себе, реалистичный сон". Смотрю на часы, - слегка проспал, но на работу успеваю. Выхожу из дома, пока иду, все время думаю об этом сне, насколько он был ярким, и всё в нем ощущалось реальным и «живым»: очень ясно помню лица людей, с которыми встречался по дороге; тесноту лифта; запах кофе, до сих пор бодрящий меня; ощущение «наполненности». Идя по дороге в этих мыслях, в какой-то момент вновь почувствовал что-то странное. Слишком необычное восприятие происходящего, очень мощное состояние отрешенности, ощущение какой-то другой реальности. И тут меня осенило: так я и сейчас сплю…Сразу почувствовал себя лежащим дома на кровати. Я попытался открыть глаза, но ничего не получилось… Сильнейшая тяжесть сковала все мое тело, я просто не способен был даже пошевелиться, так и оставшись во сне. Неоднократно предпринятые попытки не помогли мне выбраться оттуда. Это был не просто реалистичный сон. Те, кто практикуют осознанные сновидения, знают, как легко можно летать в осознанном сновидении и как нелегко в нем удержаться. Здесь ситуация была другая: я не мог ни летать, ни трансформировать образы и не мог выйти из сна. Это была настоящая реальность… Помню, как тёр руки, пытался взлететь, трогал дерево рядом со мной, заметив на его стволе нарисованный краской небольшой черный круг. Не понимая, как выбраться из сновидения, на всякий случай пошагал на работу… Обычная улица, машины, автобусы, люди, лица. Тот же путь, никаких изменений в городской структуре. Тот же офис. Обычно в офисе все знают друг друга, и появившийся новый человек сразу бросался в глаза, а здесь, шагая по коридорам, я увидел очень много незнакомых людей, и они как будто меня не узнавали. Зашел в кабинет, здесь все по-старому: коллеги, столы, компьютеры. Сажусь на рабочее место. Чувствую в коридоре запах утреннего кофе… Снова хлопок, как ток прошел по телу, - я снова проснулся дома…Уже совсем мало что понимая, встаю… Смотрю на часы: на работу опоздал, но до обеда смогу еще появиться. Вышел из дома. В голове полная путаница между сном и явью, пытаюсь понять - может, все еще сплю… Все вокруг кажется очень странным, меня постоянно не покидает ощущение, что это сновидение, но состояние «пробуждения» не приходит. Вновь иду на работу, разглядывая прохожих, дома, улицы. Все обычное с виду, но что-то чужое и незнакомое видится во всем этом. Как будто не моя реальность… Вспоминая сегодняшние сны, понимаю, что «там» мне было намного уютней и комфортней. Вновь попытался «проснуться» - никаких изменений, хотя ощущение «нереальности» меня не покидает. Вспомнил про дерево и, проходя мимо него, увидел нарисованный черный круг. Почему-то нисколько этому не удивился, хотя раньше его не замечал.Дошел до офиса уже ближе к обеду. Проходная, лифт, коридор, кабинет. Сижу за столом и понимаю, что так и не могу избавиться от впечатления, что я в сновидении. Пошел за кофе, налил из аппарата и вернулся. Кофе кажется пресным, уткнувшиеся в мониторы люди слишком вялые и безжизненные. И очень странно: никто из коллег не поинтересовался о моем отсутствии, хотя ранее даже получасовое отсутствие специалиста всегда вызывало вопросы. Как будто не заметили. А может, я приходил на работу? Или другой Я…К вечеру это ощущение «чужой реальности» затёрлось и забылось. И уже на следующее утро тем же путем я ушел на работу…

Ключевые слова: Сон сознание странность работа астрал авторская история

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