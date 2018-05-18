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Страшилки

Мельница несчастья

Была раньше деревенька на окраинах Амурской области, Средняя Нюкжа и "ходили" вокруг неё байки да слухи. Люд поговаривал, что был холм позади деревни той, на котором стояла старая мельница, все местные обходили её стороной, говорили, что живёт там нечистая сила, и каждый вошедший в неё уже назад не вернется.

Жил в деревне той кузнец знатный, Сафрон, ездили к нему люди разные со всей округи, за ножами, подковами да утварью различной, о таких говорят "золотые руки".
Приехал к нему как то купец богатый, да говорит:

- Здравствуй, Сафрон! Наслышан я о чудесных работах твоих, а сможешь сковать трон мне царский? Уж хочется барыню свою удивить, сделать подарок ей на именины.

- Отчего не смогу? Смогу конечно, да боюсь, метала не хватит мне, барин.

- Дак ты сходи на гору, вон мельница покосившаяся, пошукай там, гвоздей подёргай, вот и металл тебе... А я уж тебя озолочу!

Подумал Сафрон, пораскинул мозгами, да и отправился в путь.

На улице уже вечерело, солнце спряталось за горизонт, сумерки наступали на пятки.
Подходя все ближе к старой перекошенной мельнице, Сафрон будто чувствовал что-то неладное, воздух стал холодным, словно зимой от его дыхания шёл пар, начал сгущаться лёгкий туман. Из приоткрытой двери слышался еле различимый голос:

- Заходи, гость дорогой, да по ужинай со мной, только быстро не беги, своё тело береги.

Сафрон не на шутку испугался, по его спине пробежал "морозец".

- Кто здесь?! - Крикнул от испуга Сафрон.

Тишина... Только ветер шумит... "Наверное, послышилось, - подумал Сафрон, - мельница старая, наверное, ветер в щелях шумит.

Отворив дверь и зайдя внутрь, Сафрон зажёг свечу, которую он взял с собой; подняв ее над головой, он осмотрел пустое помещение заброшенной мельницы: с виду ничего необычного - расколотые жернова, брошенные корзины, остатки рваных мешков.

Капнув воском на старый сломанный стол, Сафрон поставил на него свечу и принялся выкорчёвывать гвозди из стен. Они были довольно большие, кованные, и с трудом вылезали из бревен. Скрежет стоял жуткий, но мысли о том, что кто-то стоит позади, не покидали его, он так и чувствовал чей-то тяжёлый взгляд, и вот снова послышался едва различимый голос:

- А вот и ужин.

Волосы у Сафрона встали дыбом, сердце ушло в пятки, а в горле словно ком встрял, он резко обернулся, но никого позади не было.

- Фууух... Совсем меня ветер с ума сведет, - прошептал он.

И принялся за работу, выдернув еще с десяток гвоздей. Он очень утомился, будто на плечах у него был непосильный груз,
Словно кто то сел ему на плечи.
Решив передохнуть, он положил топор на столик, взял свечу и пошёл осматривать мельницу в поисках металла. Войдя в одну из комнат, он увидел осколок зеркала, висящий на стене, он был под слоем паутины и пыли, в нем виднелось лишь пламя свечи, что Сафрон нес в руке. Подойдя ближе, он протянул руку и смахнул паутину. И в ту же секунду рухнул наземь, свеча погасла, комнату окутал мрак, Господи! Он пятился назад, будто убитая от зеркала.

- Не уж-то опять чудится, - сказал Сафрон.

Оперевшись руками о стену, в полной темноте он поднялся с полу и зажёг спичину, то, что он увидел в отражении, ввело его в ступор, на его плечах кто-то сидел, он рванул оттуда что было сил, позабыв о гвоздях, что так долго собирал. Он бежал что было сил, не обращая внимания на ветки, бьющие его по лицу, спотыкаясь и падая; не прошло и 2х минут, как он оказался в своей кузне, переворачивая там все вверх дном чтобы найти зеркало.

- Да где же оно! Оно должно быть где-то здесь.

Открыв сундук, он увидел зеркало, нервно схватив его трясущимися руками поднял зеркало на уровень лица. С плеч его свисали ноги грязно-болотного цвета, на голове лежали ладони с длинными пальцами и огромными когтями.
Он очень медленно отодвинул зеркало от себя чтобы увидеть лицо твари, у нее были грязные разтрепаные волосы, худое лицо с торчащими из пасти желтыми клыками, и всего один глаз.

- Лихо! - Сказал Сафрон и уронил зеркало.

- Лихо! - Повторил он ещё раз и потерял сознание...

Сегодня, 10:57 by FormatПросмотров: 99Комментарии: 2
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Ключевые слова: Лихо мельница кузнец заказ жадность авторская история

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Комментарии

#1 написал: t.eir
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Бедный кузнец.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#2 написал: Format
Сегодня, 17:45
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Комментариев: 4
Цитата: t.eir
Бедный кузнец.

С каждым могло случится, не зря говорят не буди лихо пока оно тихо. Для кого-то суеверия, а для кого-то явъ
Зарегистрирован: 10.03.2020
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