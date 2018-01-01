Проклятая мельница. Часть восьмая

A.Norton Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:35 by

Мужик вышел из ее избушки и, отыскав тропу, двинулся по ней. Порой он останавливался, наклонял ухо к ребенку и слушал, как он тихонько дышит. Это еле слышное дыхание в глухом и темном лесу казалось мужику чудом, беззащитным, как пламя свечи. И он нес мальчонку бережно, словно это в самом деле была свечка, готовая погаснуть от ветра или сырости.Пришли они с мальчонком в деревню на другой день к обеду. Жена мужика, заплаканная, неприбранная, выскочила на крыльцо и бросилась к мужу. Не увидев ни телеги с лошадью, ни муки, она остановилась было в растерянности, но после вдруг что-то поняла, всхлипнула и, взявши сироту за руку, бережно повела его в избу.…Через несколько дней к ним постучались. Староста с урядником вошли в дом, оглядели беспокойное семейство мужика и переглянулись.- Вот что, Петро, - наконец строго сказал староста, - на прошлой неделе умер старый мельник…, - он обвел взглядом притихшую детвору, - и отписал тебе свою мельницу. Уж и не знаю, чем ты ему так приглянулся. Но мужик ты хороший, я, стало быть, одобряю… Так что вот бумага, давай все, чтоб чин по чину.- Не надо!.. - испугался мужик. - Не надобно мне никакой мельницы!- Экий ты дурень, - вмешался урядник. - Тебе счастье в кои-то веки привалило, а ты отказываешься. А чем ораву свою кормить собираешься?- Не дури, Петро, - подхватил староста. - Не по душе тебе мельница - продай ее, и дело с концом. Ежели ты такой богатый, так, может, бабе твоей деньги надобны. Эй, Матрена, принимаете, что ль, наследство?- Дак, батюшка, как же не принять, господи…- Ну, стало быть, образумь своего муженька, коли так. А я покудова и покупателя могу вам сыскать хорошего, чтоб в накладе не остались, - староста довольно ухмыльнулся. - Ладненько? Прощевайте пока.И они вышли.Автор - admin.

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