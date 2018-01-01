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Творческие истории

Проклятая мельница. Часть восьмая

Мужик вышел из ее избушки и, отыскав тропу, двинулся по ней. Порой он останавливался, наклонял ухо к ребенку и слушал, как он тихонько дышит. Это еле слышное дыхание в глухом и темном лесу казалось мужику чудом, беззащитным, как пламя свечи. И он нес мальчонку бережно, словно это в самом деле была свечка, готовая погаснуть от ветра или сырости.

Пришли они с мальчонком в деревню на другой день к обеду. Жена мужика, заплаканная, неприбранная, выскочила на крыльцо и бросилась к мужу. Не увидев ни телеги с лошадью, ни муки, она остановилась было в растерянности, но после вдруг что-то поняла, всхлипнула и, взявши сироту за руку, бережно повела его в избу.

…Через несколько дней к ним постучались. Староста с урядником вошли в дом, оглядели беспокойное семейство мужика и переглянулись.

- Вот что, Петро, - наконец строго сказал староста, - на прошлой неделе умер старый мельник…, - он обвел взглядом притихшую детвору, - и отписал тебе свою мельницу. Уж и не знаю, чем ты ему так приглянулся. Но мужик ты хороший, я, стало быть, одобряю… Так что вот бумага, давай все, чтоб чин по чину.
- Не надо!.. - испугался мужик. - Не надобно мне никакой мельницы!
- Экий ты дурень, - вмешался урядник. - Тебе счастье в кои-то веки привалило, а ты отказываешься. А чем ораву свою кормить собираешься?
- Не дури, Петро, - подхватил староста. - Не по душе тебе мельница - продай ее, и дело с концом. Ежели ты такой богатый, так, может, бабе твоей деньги надобны. Эй, Матрена, принимаете, что ль, наследство?
- Дак, батюшка, как же не принять, господи…
- Ну, стало быть, образумь своего муженька, коли так. А я покудова и покупателя могу вам сыскать хорошего, чтоб в накладе не остались, - староста довольно ухмыльнулся. - Ладненько? Прощевайте пока.

И они вышли.

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Сегодня, 12:35 by A.NortonПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мужик мальчик деревня наследство мельница творческая история

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