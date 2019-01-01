Тоннель

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:42

Причина: Изменён раздел.

Sergey_Epishesh Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:42 by

Тьма почти полностью окутывала заросший мхом тоннель, в котором маленькой струйкой пробивался фонарик Александра, за ним по пятам шёл человек, никогда не представлявшийся по имени, но все звали его Васей.Вася, прижав к подмышке приклад, спросил:- Сань, чё мы так плетёмся?- ТИШЕ! - прошипел Саша. - Хрен знает, что тут в этой темнотище.- Сань, - значительно тише сказал Вася. - Ну серьёзно, чё ты, как черепаха?- Сам попробуй впереди идти... Темно так, даже с фонарём фиг что увидишь...В нагнетающей тишине было слышно только похрустывание травы и мха, проросшем сквозь заброшенный давно до апокалипсиса тоннель.В небольшом лучике были видны провода, свисающие с потолка, и блестящие капельки воды.- Слышь... Знаешь, что это за тоннель?- Не-а.- Тебе капитан не рассказывал? Короче, это типа тоннель, который в Совке построили... для перевозки особо секретных вещей и людей..- Угу... - ответил Александр, абсолютно не слушавший эти байки.Во тьме стал виден небольшой выступ. Ребята поняли, что они наконец нашли станцию. Напротив неё стоял поезд, как в метро. Парни переглянулись, и оба с глазами, как у детей, стоящих перед новогодней ёлкой, пошли к первому вагону.Внутри было пусто, панель управления, рычажки, переключатели, в общем, для наших «гуляк» ничего интересного не было. Но вот во втором... Там лежал скелет в старой военной форме, у него не было руки, и рядом лежала винтовка Мосина. Проверив исправность, оба парня убедились, что она непригодна для стрельбы, так как на затворе были глубокие царапины, а, вытащив магазин, изнутри посыпался песок.Руку они нашли неподалёку, в углу вагона.- Бедняга... - грустно шепнул Саша.- Да, не позавидуешь ему... Стоп, что это?Ваня схватил книжонку, на которой не было надписи.- Тут какой-то журнал... - буркнул он себе под нос.Внутри они обнаружили записи о начале всей этой вакханалии и о повседневной жизни покойного.- Тут говорится, что год назад... Этот чел в вагоне колесил по Москве... Но как он попал сюда?- Ты же сам сказал, тупица, эта ветка соединена напрямик с Москвой.Громкий грохот прервал Васю, уже набиравшего воздуха в горло для того, чтобы возразить. Он издавался глубоко из темноты станции. Оба ребят пригнулись, Саша прислонился спиной к стенке. Ребята затаили дыхание и услышали цоканье когтей, приближающихся к вагону. Ваня привстал, лицо его исказилось гримасой ужаса. Прицелившись с ПП-90, он начал стрелять в темноту, откуда донёсся рёв.- ТЫ ИДИОТ! НАХРЕНА ПАЛИТЬ НАЧАЛ?!В тоннеле впереди послышались звуки, будто стая собак побежала к ним. К «раненому» бежали на подмогу.Александр побежал туда, откуда они пришли, обернувшись, увидел, что, выкинув всё, кроме пистолета, за ним бежал Вася.Но Василию повезло не так сильно, как Саше. Он споткнулся и пропал в черноте тоннеля. Саша обернулся и увидел пару вспышек выстрелов, совмещённых с громкими хлопками. Затем последовал крик обречённого Васи. Поняв, что друга уже не спасти, Александр побежал, уже не оглядываясь.И вновь он погрузился во тьму, в которой были слышны лишь биения его сердца и дыхание человека, убегающего от смерти.

Ключевые слова: Мутант долгий путь апокалипсис метро авторская история

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