ТоннельТьма почти полностью окутывала заросший мхом тоннель, в котором маленькой струйкой пробивался фонарик Александра, за ним по пятам шёл человек, никогда не представлявшийся по имени, но все звали его Васей.
Вася, прижав к подмышке приклад, спросил:
- Сань, чё мы так плетёмся?
- ТИШЕ! - прошипел Саша. - Хрен знает, что тут в этой темнотище.
- Сань, - значительно тише сказал Вася. - Ну серьёзно, чё ты, как черепаха?
- Сам попробуй впереди идти... Темно так, даже с фонарём фиг что увидишь...
В нагнетающей тишине было слышно только похрустывание травы и мха, проросшем сквозь заброшенный давно до апокалипсиса тоннель.
В небольшом лучике были видны провода, свисающие с потолка, и блестящие капельки воды.
- Слышь... Знаешь, что это за тоннель?
- Не-а.
- Тебе капитан не рассказывал? Короче, это типа тоннель, который в Совке построили... для перевозки особо секретных вещей и людей..
- Угу... - ответил Александр, абсолютно не слушавший эти байки.
Во тьме стал виден небольшой выступ. Ребята поняли, что они наконец нашли станцию. Напротив неё стоял поезд, как в метро. Парни переглянулись, и оба с глазами, как у детей, стоящих перед новогодней ёлкой, пошли к первому вагону.
Внутри было пусто, панель управления, рычажки, переключатели, в общем, для наших «гуляк» ничего интересного не было. Но вот во втором... Там лежал скелет в старой военной форме, у него не было руки, и рядом лежала винтовка Мосина. Проверив исправность, оба парня убедились, что она непригодна для стрельбы, так как на затворе были глубокие царапины, а, вытащив магазин, изнутри посыпался песок.
Руку они нашли неподалёку, в углу вагона.
- Бедняга... - грустно шепнул Саша.
- Да, не позавидуешь ему... Стоп, что это?
Ваня схватил книжонку, на которой не было надписи.
- Тут какой-то журнал... - буркнул он себе под нос.
Внутри они обнаружили записи о начале всей этой вакханалии и о повседневной жизни покойного.
- Тут говорится, что год назад... Этот чел в вагоне колесил по Москве... Но как он попал сюда?
- Ты же сам сказал, тупица, эта ветка соединена напрямик с Москвой.
Громкий грохот прервал Васю, уже набиравшего воздуха в горло для того, чтобы возразить. Он издавался глубоко из темноты станции. Оба ребят пригнулись, Саша прислонился спиной к стенке. Ребята затаили дыхание и услышали цоканье когтей, приближающихся к вагону. Ваня привстал, лицо его исказилось гримасой ужаса. Прицелившись с ПП-90, он начал стрелять в темноту, откуда донёсся рёв.
- ТЫ ИДИОТ! НАХРЕНА ПАЛИТЬ НАЧАЛ?!
В тоннеле впереди послышались звуки, будто стая собак побежала к ним. К «раненому» бежали на подмогу.
Александр побежал туда, откуда они пришли, обернувшись, увидел, что, выкинув всё, кроме пистолета, за ним бежал Вася.
Но Василию повезло не так сильно, как Саше. Он споткнулся и пропал в черноте тоннеля. Саша обернулся и увидел пару вспышек выстрелов, совмещённых с громкими хлопками. Затем последовал крик обречённого Васи. Поняв, что друга уже не спасти, Александр побежал, уже не оглядываясь.
И вновь он погрузился во тьму, в которой были слышны лишь биения его сердца и дыхание человека, убегающего от смерти.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:42
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:42 by Sergey_EpisheshПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Мутант долгий путь апокалипсис метро авторская история