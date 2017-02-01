Варг Ромэн - Детская жизнь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:13

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Владимир Ложкарев Просмотров: 18 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 13:12 by

На свете был мальчик, которого звали Варг Ромэн. Ему было десять лет. У него было много друзей и было два лучших, которых звали Рина Говер и Рив Фалос. Варг отлично проводил время со своими лучшими друзьями. Они учились все на отлично. У Варга была метка на спине, которая была похожа на луну. Мальчик жил без родителей, по словам полиции они умерли в автокатастрофе. Но Варг знал, отчего на самом деле его родители погибли. На самом деле они умерли от тяжёлых болезней - мать от энцефалита, отец - от рака. А метка у него досталась от прадеда. Об всём этом рассказала его бабушка, которой пришлось воспитывать внука одной.Школьная жизнь проходила на ура. Были хорошие оценки и верные друзья. Когда кончился урок Варг со своими лучшими друзьями отправился в один туннель. Возле туннеля висело предупреждение: Не заходить в туннель! Но ребятам было всё равно на табличку. Они стали ходить в туннель не давно. Им было интересно, почему туда никому нельзя было ходить?Ребята набравшись терпения, пошли. Они шли минут пять. Вдруг они увидели силуэт мужчины. Посмотрев внимательно дети убедились, что там кто-то стоял. Ребята подошли и спросили: "Мы можем чем-нибудь помочь?" В ответ они получили молчанье. Но неожиданно мужчина, повернул голову вперёд. Показав лицо дети испугались. Оно выглядело так: лицо было изуродованным , как и все тело. Тело и лицо напоминали Фредди Крюгера. Глаза были чёрные, а зрачки огромные - как у некоторых вампиров. Рот был весь и внутри чёрный, языка и зубов не было. Одет был в коричневом, порванном пиджаке. И красный галстук. Возле человека был топор, Варг взяв топор ударил по голове. Потом троица убежала оттуда пулей. Прозвенел звонок. После урока, ребята туда больше никогда не ходили.

Ключевые слова: школа туннель топор дети

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