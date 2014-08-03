Меня заберут...

qqq666 Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:11 by

Этого странного и больного человека звали Владимир. Это мне удалось узнать из записей медицинского журнала одной из психиатрических клиник. В то время я проходил практику как молодой специалист, студент-психолог. Из журнала гласило, что пациент страдал тяжелой формой шизофрении и постоянно утверждал, что за ним непременно придут или его кто то заберет. Выглядел он словно затравленная собака, постоянно оглядывался и закрывал лицо руками. Временами его настроение менялось категорически и он становился буйным. Он начинал нападать на охрану и санитаров. В бетонной палате и с мягкими стенами, куда его поместили, были еще и камеры. То есть пациент Владимир был полностью под контролем и наблюдением у врачей. Странность заключалась в том, что Владимир периодически стал пропадать из своей палаты. Причем двери ему никто не открывал, ни врачи, ни санитары. Когда просмотрели записи с камер, удивились еще больше, камеры вообще ничего не зафиксировали, словно Владимир растворяется в воздухе или ходит сквозь стены. Он как пропадал, так таким же странным образом и появлялся в палате. Но не в последний день его прибывания. Накануне он бился головой о стены, царапал себе лицо, наполовину откусил санитару ухо, когда тот принес долгожданное лекарство. С трудом его удалось успокоить и он уснул, что подтверждали и камеры. А на утро, при обходе, странного пациента уже не наблюдалось. Врачи, привыкшие к таким чудесам Владимира, думали, что он нет нет да и появится, но нет, все тщетно. Записи с камер тоже абсолютно ничего не прояснили. Загадка остается загадкой и по сей день. Кого же так боялся Владимир? Кто его забрал? ИНОПЛАНЕТЯНЕ? ДЕМОНЫ? Больше вопросов, чем ответов. Кстати, по записям из мед.журнала, этот пациент пробыл ровно неделю, а затем бесследно исчез....

Ключевые слова: духи пришельцы смерть свет ужас... авторская история

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