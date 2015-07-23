Дневник выжившего. Глава 1

Глава 1.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:49

Вадим Машковцев Просмотров: 40 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 16:49 by

Вчетвером они вышли из здания. Свет резал глаза. Хоть парни были в шортах и футболках, они чувствовали жар. Зайдя в старенький, поцарапанный джип, Сергей, несмотря на жару, закрыл бронированные окна и сказал:- Пора рассказать вам обо всём, - ему явно не хотелось это говорить, но всё равно пришлось. - Вчера в соседнем городе произошёл взрыв в секретной зоне Z. Пострадавших было немного, но они всё же были. Говорят, что, когда пострадавшим хотели помочь, они вдруг напали на медиков. Сначала люди думали, что это просто симптомы бешенства, но были правы только отчасти. Это был опасный вирус, который там изучали. После взрыва он перебросился на учёных. Вот тогда всё и началось. Заражённых становилось всё больше и больше. Наконец, наступил настоящий зомби-апокалипсис.Всё это звучало как сюжет фильма ужасов, и не хотелось верить, что всё наяву. Реальность была сурова, но всё же это реальность. Наступила тишина. Парни думали о сказанном.- У вас есть какое-нибудь оружие, кроме пистолета? - неожиданно спросил Лёха.- Да, я тщательно подготовился. Посмотрите в багаже.Они убрали полочку и увидели, что среди кучи оружия есть небольшая аптечка, одеяло и плед, столовые принадлежности, маленькая коробка, в которой лежали разные мелочи и большая коробка, в которой, по всей видимости, лежали консервы.Похоже, Сергей не имел собственного дома и жил в машине. Салон джипа был достаточно большим для проживания.- У вас здесь так много всего! Вы что, живёте тут? – поинтересовался Дима.- Да, только иногда. Когда жена из дома выгоняет. Теперь её не стало, и я живу здесь, – Сергей сказал это так грустно, что ребятам стало не по себе. – Кстати, возьмите из багажника оружие. Вы умеете с ним обращаться?- Да, – ответил Лёша. – Мой отец был военным и обучал меня.- Понятно. А ты? – спросил он Диму.- Если честно, то не совсем.- Ладно, научим.После этих слов парни развернулись, чтобы выбрать себе оружие. Лёша, опираясь на свои знания, выбрал хорошенькую M416. Увидев оружие, Блэйк насторожился, но Лёша поспешил его успокоить:- Прекрасный выбор! Ну, а что ты возьмёшь? – обратился он к Диме.Дима, окинув взглядом багажник, поколебался, но всё же выбрал старенький, потрёпанный AK-47.- А почему вы без оружия? – спросил Лёша.- Как без оружия? А это что? – сказал Сергей, развернувшись к нему.Только сейчас Лёша разглядел, что из рюкзака торчит СВД, на боку висит пошарпанный временем ПП, а в ножны вставлен нож. Теперь Лёша полностью понял суть фразы «Тщательно подготовился».- Откройте вон ту коробку, – сказал Сергей, указывая на коробку в углу. – Там есть бронежилеты. Кстати, для собаки там тоже кое-что есть.Парни взяли нож и открыли коробку. В ней и вправду лежали бронежилеты. И даже для собаки. Они, конечно, были велики, но если застегнуть все застёжки, то выходило, что они дотягивали до колен.- А откуда у вас бронежилет для собаки?- Долгая история, – ответил Сергей. Хотя на самом деле история была достаточно короткой.Машина дрогнула. Наконец они поехали. Дима ненавязчиво спросил:- Куда мы едем?- В магазин. Пока эти зомби всё не разрушили. В моём автомобиле хоть и много еды, но всё равно недостаточно. Её хватит примерно дня на 3-4. Ещё в оружейный. За патронами. У вас есть оружие, но нет патронов.***Когда они вышли из машины, они огляделись. Вокруг не было ни одного зомби. «Если их нет на улице, значит, они внутри», - именно так рассуждал Сергей. Чутьё его никогда не подводило, поэтому он ещё живой. Сергей был спецназовцем. Он был в том городе на задании, когда произошёл взрыв. Его товарищей тяжело ранило, некоторых даже убило. Перенести это было тяжело. На его глазах погибали товарищи, а он даже ничего не мог сделать. Вот почему он не хотел об этом рассказывать.Подбежав к двери, Сергей сел и стал прислушиваться. За дверью явно кто-то был. Он знаком показал ребятам молчать, и они сели рядом. Блэйк пошёл за ними. Сергей достал оружие и рывком дёрнул дверь. Настроившись, он прицелился. Но никого не было. Неужели чутьё подвело его? Нет, такого быть не может. Он проследовал дальше. Ребята пошли за ним.Вдруг раздался хруст костей и довольное чавканье. Это был он. Грязный, вонючий, злой зомби. Он учуял опасность. Сергей покрепче взял оружие и нацелился на чудовище. Но оно первым сделало ход, набросившись на бывшего спецназовца. Повалив его на пол, чудовище приготовилось укусить его, но в этот момент Лёша со всей силы ударил его прикладом. Зомби со страшным рёвом перебросился на Лёшу. Лёша отвлёк его на несколько секунд, и этих секунд было достаточно, чтобы Блэйк толкнул зомби. Всё же он был военным псом. Чудовище упало на пол. Блэйк разогнался и прыгнул на него. Снова слышался хруст костей. Но теперь это был хруст костей зомби.Сергей поднялся на ноги и сказал:- Спасибо. Вы спасли мне жизнь.- Это всё Блэйк. Если бы не он, то не знаю, что бы со мной стало, – он почесал Блэйка за ушком.Они пошли дальше, в глубь магазина. К счастью, больше зомби они не встретили. Добравшись до оружейной части магазина, Сергей стал сгребать с полок упаковки патрон. Когда на полках ничего не осталось, он сказал:- Первая часть плана выполнена. Переходим ко второй. Нужно найти продуктовый магазин.Выйдя из магазина, они поняли, что улица не такая уж и пустая. Вдалеке шла целая толпа зомби. Они тоже поняли, что не одни.Вдруг толпа стала надвигаться на команду.- В машину, быстро! – приказал Сергей.Машина была недалеко. Они быстро добежали до неё. Зомби были уже близко, но они успели проскочить в дверь.

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