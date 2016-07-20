Зомби-апокалипсис. Зарождение

Пролог

История

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:28

zemoz Просмотров: 25 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:28 by

Это было лето 2017-го года.Всё началось с того, что на границе страны была размещена лаборатория, в которой изучали недавно обнаруженный вирус. Стоит сказать, что он и до этого был на свободе.На эту самую лабораторию было совершено нападение, и в результате вирус был освобождён, так как до этого бОльшее его наличие держали в пределах лаборатории.Вскоре животные, обитающие вблизи со зданием, стали вести себя подобно тому, как ведут себя животные, болеющие бешенством. Только с поправкой на то, что практически все инстинкты, кроме добывания еды, пропадали.В результате вирус стал действовать на людей, поскольку заражённые животные стали выбираться в ближайшие населённые пункты.Это было лето, я, как обычно, сидел дома и пытался придумать, как себя развлечь.Недавно родители купили дачу и где-то на два (или чуть меньше) дня поехали её облагораживать.Почти весь день я сидел в Интернете, слушал музыку и играл в игры. Пусть даже гулять на улице меня не тянет, но сутками сидеть дома мне тоже не нравилось, поэтому я решил прогуляться. Взял деньги с ключами, вышел на улицу и не спеша пошел в центр города.К слову, городок был небольшим. Идя вдоль улицы, проходя мимо всяких магазинчиков, я замечал, что на улице, время от времени, встречаются какие-то неадекватные личности, которые были будто пьяные, но в тоже время казались трезвыми, хоть и явно проявляли агрессию к прохожим.Со временем мне захотелось пить, и я зашёл в ближайший магазинчик, чтобы прикупить воды с какими-нибудь сухариками.За оставшееся время прогулки почти ничего необычного не произошло, и вскоре я оказался дома, так как ещё минут двадцать назад завернул обратно и не спеша ковылял до мой.Вечером я поужинал, посидел за компом и лег спать.Проснулся где-то в половине десятого, долго лежал и думал, что делать. Вскоре решил, что неплохо было бы умыться и позавтракать.Я пожарил яичницу, поел бутербродов с чаем и сел за комп. Меня отвлёк шум на улице, а когда я посмотрел в окно, я увидел, что на улице была какая-то непривычная суета. Людей было больше, чем обычно, и все они были будто в панике - бегали по дорогам, из-за чего образовалось что-то вроде пробки.Стоить заметить, что в толпе были агрессивные типы, которые, в отличие от вчерашних, как дикие бросались на всех, на кого только могли."Это зомби-апокалипсис?" - подумал я. Стыдно не знать в наше время, что это такое, поэтому это первое, что пришло мне в голову.Вскоре приехала полиция и начала в рупор говорить, чтобы никто не паниковал, но люди почти никак не реагировали, а некоторые (те, кто показались мне странными), полезли на них.Видимо, увидев их решительность, полицейские поняли, что уговорить их не получится. Они достали пистолеты и начали палить по ногам, но тем было все равно, они вставали и ещё с большей агрессией, по 2-3 человека, набросились на полицейских и в буквальном смысле начали их жрать: грызли горло, руки... Зрелище не из приятных, кровь брызгала во все стороны, несчастных буквально разделали на куски. Толпа, завопив, разбежалась во все стороны, а, как я уже понял, настоящие зомби побежали за ними.Я был в недоумении, напуган и растерян.Мне позвонила мама и обеспокоенным голосом спросила, всё ли в порядке. Я ответил, что на улицах творится какой-то хаос, и люди жрут друг друга. Мама сказала, чтобы я не выходил из квартиры. Я согласился и бросил трубку.Когда посмотрел на часы, понял, что, возможно, стоит посмотреть новости. Потом я включил телевизор и стал переключать каналы в поисках новостей. В итоге, прослушав в течение где-то десяти минут речь ведущей, я узнал, что это какой-то вирус, который передаётся воздушно-капельным путём, и, поскольку проблема глобальная и началась совсем не вчера, как я думал, учёные успели подсчитать, что где-то сорок один процент людей обладают иммунитетом. Основной способ заразиться - когда тебе в кровь попадает слюна или кровь зараженного.Под конец поступила убедительная просьба не выходить на улицы. Остаток дня я просидел в квартире, вооружившись ножом.На следующий день людей на улице не было. Было много машин, которые ездили везде, где можно было проехать, а из пешеходов были только убегающие, либо уже заражённые. Стоит сказать, что их стало больше.Потом я решил, что стоит посмотреть в Интернете более обширный набор информации, но выяснил, что Интернета не было - сеть ловила плохо.Когда я решился выйти хотя бы в подъезд, я понял, что людей было совсем мало.Половина всех квартир была пуста.

Ключевые слова: Вирус лаборатория заражение зомби авторская история

Другие, подобные истории: