Dark Fantasy Часть Третья " Тварь"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:50

SergeyPhoenix Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:50 by

Комната была озарена светом ста свечей, создавая мистическую атмосферу ужаса. На полу была нарисована пентаграмма, ее темно-бурые тона выдавали в ней оттенки крови.Четкие грани дьявольской звезды говорили о том, что человек, рисовавший ее, знал свое дело и делал это уже не в первый раз. На углах этого «Богопротивного» символа адски ярким пламенем горели свечи.В центре ее лежало обнаженное, выпотрошенное тело. Оно было настолько изуродовано и испещрено надписями на неизвестном мне языке, что сложно было определить его пол. Но, по наличию у тела груди, можно было понять что это женщина, молодая женщина.Страх полностью парализовал меня. Я уже не мог ни о чем думать, просто стоял и смотрел, разинув рот.Боковым зрением я заметил шевеление в углу комнаты. Из тени медленно вставала темная фигура.Это был не человеческий силуэт!!!«Оно» было ростом около полутора метров, все тело было покрыто густой, жесткой шерстью. Желтые, волчьи глаза взирали на меня из темноты не моргая. Тварь оскалилась, сверкнув своими огромными желтыми клыками.В горле моментально пересохло.Я больше не мог выносить этого зрелища. Чувствуя, что сознание вот-вот покинет меня,собрав всю волю в кулак, я развернулся и бросился бежать прочь, но старуха преградила мне путь.Ее лицо изменилось, оно стало походить больше на зверя, чем на человека, что-то змеиное угадывалось в ее лице. Она выпучила глаза и, открыв рот, издала нечеловеческий вопль. Я, не раздумывая, саданул ей прямо по ее пожелтевшим зубам, даже не заметив, что в кровь рассек руку. Старуха завыла как раненное животное. Оттолкнув ее в сторону, я услышав сзади рев, подобного которому я не слышал раннее. Вряд ли я смогу его когда нибудь забыть, он плотно отпечатался у меня в памяти.Выбравшись в коридор, я сломя голову понесся по направлению к входной двери.Вот он, единственный путь к свободе... Быстрее, быстрее, пока тварь меня не настигла!!!Рев усиливался и практически заполнил все пространство.Я оглянулся назад, тварь медленно шла в моем направлении, как охотник, приближающийся к уже ранее выбившейся из сил жертве.Я дернул ручку двери. ПРОКЛЯТЬЕ!!! ОНА ЗАКРЫТА.Что делать, что делать??? Содрогалось мое сознание.Я судорожно осматривал коридор, пытаясь найти хоть какой-то шанс на выживание.Вот он!!! Ветхое окно, которое спасет меня от неминуемой гибели. Я с размаху ударил по оконной раме. Раздался звук битого стекла.Тварь, поняв, что жертва ускользает, издала истошный вопль и бросилась ко мне.

Ключевые слова: Тварь пентаграмма старуха окно авторская история

Другие, подобные истории: