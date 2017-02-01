Перекресток. Часть 1. Тень

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:47

Affaciolle Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:47 by

Роберт Сквилоу жил в довольно богатой семье. Его родители Эрнест и Анджелика Сквилоу работали в ГАСС, поэтому были такие обеспеченные. Жили они в довольно красивом особняке за городом. Рядом с ними находился перекресток, движение по которому был давно приостановлено, вход на перекрёсток закрыли. Что было причиной закрытия - никто не знал. Роберт подумал: "Завтра Хеллоуин, надо будет рассказать какую нибудь страшную историю!" Но в его жизни не происходило ничего страшного или странного, что можно было бы рассказать на Хеллоуине.Время четвёртый час, родители Роберта ушли на работу. Роберт, когда провожал их, косым взглядом посмотрел на перекресток. "Знаю! Я пройду по перекрестку, засниму это на камеру и покажу друзьям на Хеллоуине!" - Подумал Роберт. Зайдя в дом и перекусив, Роберт лёг спать. Утром он просыпается и с ужасом смотрит на календарь.- О нет, мне же надо заснять, как я иду по перекрестку! - Сказал Роберт, после чего подорвался с кровати. Родители Роберта приедут в 7, как раз под начало Хеллоуина. Мальчик позавтракал и снова лёг спать, заведя будильник на 6 часов.Звенит будильник, Роберт тихо встаёт с кровати, одевается и, не поужинав, идёт за камерой. Переодевшись и взяв камеру, Роберт направляется к выходу. Выйдя на улицу, он пошёл в сторону перекрестка. Вот и он - закрытый перекресток. Установив камеру на самое высокое дерево, Роберт прошел под большой полосой с надписью "Въезд/вход строго воспрещён!" Роберт приготовился и уже хотел переходить первый путь перекрестка, как его внимание отвлекла какая-то тёмная тень, которая напоминала стоящего рядом с машиной человека. Осмотревшись, Роберт сказал:- Здесь есть кто-нибудь? - Но никто не отзывался. Роберту стало немного не по себе. Немного подумав, Роберт успокоился и начал переходить первый путь перекрестка. Роберт шёл, как вдруг, свет фар и.. его сбивает машина. Очнулся Роберт в больнице; единственное, о чём сейчас думал Роберт: что это была за тень и кто его сбил?Продолжение следует...

Ключевые слова: Хеллоуин Роберт перекресток тень

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