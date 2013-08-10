Трёхголовый

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:57

Эвиллс Просмотров: 391 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:57 by

Размышляю в замке золотом,Вновь камин дыханием зажёг.Пью коньяк, вздыхаю о былом.Время в ночь струится, как песок…Счастлив был с любимою моей!Мы летали в небе в звёздный час.Были сонмы радуг и огней...Но судьба решила всё за нас.Против нас поднялись мятежи!Толпы тех, кому нас не понять.Были копья, стрелы и ножи...И пожары, коих не унять!Горн людской неистово рычал.Жатвой насладилась мама-смерть!И в войне такой момент настал:Раскололась в прах земная твердь!И копейщик ринулся с небес.На меня направилось копьё.Не погиб. И потому - я здесь!(Сердце пронзено, да не моё).Та, что мне дороже всех была,Защитила в час тот роковой!И погибла, но меня спасла.С той поры и мрачный я такой…Фолианты древние найду.Должен быть лишь в них на всё ответ.Иль с любимой встречусь я в Аду,Или вместе встретим мы рассвет!

Ключевые слова: Дракон любовь ад авторский стих

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