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Стихи

Трёхголовый

Размышляю в замке золотом,
Вновь камин дыханием зажёг.
Пью коньяк, вздыхаю о былом.
Время в ночь струится, как песок…

Счастлив был с любимою моей!
Мы летали в небе в звёздный час.
Были сонмы радуг и огней...
Но судьба решила всё за нас.

Против нас поднялись мятежи!
Толпы тех, кому нас не понять.
Были копья, стрелы и ножи...
И пожары, коих не унять!

Горн людской неистово рычал.
Жатвой насладилась мама-смерть!
И в войне такой момент настал:
Раскололась в прах земная твердь!

И копейщик ринулся с небес.
На меня направилось копьё.
Не погиб. И потому - я здесь!
(Сердце пронзено, да не моё).

Та, что мне дороже всех была,
Защитила в час тот роковой!
И погибла, но меня спасла.
С той поры и мрачный я такой…

Фолианты древние найду.
Должен быть лишь в них на всё ответ.
Иль с любимой встречусь я в Аду,
Или вместе встретим мы рассвет!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:57
Сегодня, 07:57 by ЭвиллсПросмотров: 391Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дракон любовь ад авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 12:36
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