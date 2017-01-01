Последний путь. Акростих

Последний путь. АкростихПочему не любишь ты меня?
(Если бы я знал на то ответ...)
Равнодушно красотой дразня,
Едешь мимо в золотой рассвет.
Карою моей вдруг стала ты!
Разве мог я это ожидать?
Ёжусь от холодной пустоты...
Стала ты чужой, не удержать!
Траурно рыдает сердце вновь.
О тебе и нашей нелюбви...
Как же ты - и не моя любовь?!
Слышишь, возвернись иль позови!
- Едешь и не смотришь на меня.
Медленно машина шелестит...
И уйду я в ночь, тебя кляня.
Дико сердце плачет и болит!
Отчего так меркнет звёздный путь?
- Радуйся, не выдержал тоски!
О, смертельный стон терзает грудь...
(Горе мне до гробовой доски).
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:02 by ЭвиллсПросмотров: 154Комментарии: 0
Ключевые слова: Траур печаль сердце стон авторский стих