Последний путь. Акростих

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 154 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:02 by

Почему не любишь ты меня?(Если бы я знал на то ответ...)Равнодушно красотой дразня,Едешь мимо в золотой рассвет.Карою моей вдруг стала ты!Разве мог я это ожидать?Ёжусь от холодной пустоты...Стала ты чужой, не удержать!Траурно рыдает сердце вновь.О тебе и нашей нелюбви...Как же ты - и не моя любовь?!Слышишь, возвернись иль позови!- Едешь и не смотришь на меня.Медленно машина шелестит...И уйду я в ночь, тебя кляня.Дико сердце плачет и болит!Отчего так меркнет звёздный путь?- Радуйся, не выдержал тоски!О, смертельный стон терзает грудь...(Горе мне до гробовой доски).

Ключевые слова: Траур печаль сердце стон авторский стих

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