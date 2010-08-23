"Два белых солнца"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 138 Комментарии: 3 +3 Вчера, 21:28 by

Два белых солнца светят сквозь пелену дождя,Где мне найти ответы, чтобы понять тебя?Может, под новой маской спрятана боль потерьИли там притаился хищный опасный зверь.Я во дворец прибуду через портальный зал,Музыки льются звуки в самом разгаре бал,Нет, танцевать не буду, издали посмотрюИ на тебе вниманье все своё заострю.Ниша в стене так кстати скроет от лишних глаз...Из разговоров слышно только обрывки фразКружат красиво пары, огненный замкнут круг,Демоны любят с пользой свой проводить досуг.Рядом совсем услышу шум, чей-то стон, возню.Выглянув из укрытья, слова не пророню,Да нижний мир прекрасен мрачною красотой,Чаще всего опасен тёмных интриг игрой.Я тот момент увижу, как нанесёшь удар,Острый кинжал разрушит силу защитных чар,Рухнет противник на пол, жизнь оборвётся вмиг,Мне остаётся только еле сдержать свой вскрик.Надо бежать быстрее или шагнуть во мрак,Но ты меня заметишь, чинно поправишь фрак.Прямо в глаза посмотришь, чуть приподнимешь бровь,Ужас затмит мой разум, в жилах застынет кровьРуку свою подашь мне: "Можно тебя пригласить?"Только подвластно танго каждым мгновеньем жить,Не откажусь, ведь знаешь, страх пересилю свой,Сделаю шаг, и крылья вырастут за спиной.Движемся к центру круга через просторный холл,И серебром мелькает юбки моей подол.Музыка рвёт нам души на миллион частиц,Тело моё не слушай, взгляд, взмах густых ресниц.Лёгким прикосновеньем сердца я ритм собью.Caricias* россыпь мурашек кожу покроет твою.Выдержишь ли поединок, маг боевых искусств?В омуте страсти тонешь где-то на грани чувств.Истина вовсе не нова, пламя растопит лёд.Caza** мы по паркету будто летим вперёд.Ты не в свей стихии, сталь не рассудит нас,Магия это сила есть для неё свой час.Глядя в глаза, увижу твой не один ответ,Тихо мне скажешь: "Бездна, я ведь давал обет".Не отведу взгляд точно, спрячу в улыбке смех.Вымолвлю так беспечно, что любопытство грех...Caricias* (Ласки) Разновидность украшений, проведение ногой или туфлей по какой-нибудь части тела партнераCaza** (Шоссе, преследование)Одна нога преследует другую

Ключевые слова: Солнце дождь фразы авторский стих

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