Пиратская кровь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:15

Причина: Стиль автора сохранен.

Эвиллс Просмотров: 62 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 05:15 by

Даже чайки вдруг умолкли.Ветер воет, приближаясь.Вдаль плывут морские волки,В будущем - уже сражаясь!Брат-булат идёт на дело,Вечно золота желая!Слово бранное летело,Раздавалась песня злая.Знамя чёрное играет,С ветром-Зверем обнимаясь.Солнце в море умирает,На закате вновь состарясь.Вражеский корвет - всё ближе.Злое злато - не для чуждых!(Пламя алчности вновь лижетСердце каждого из дружных!)Ветер воет вожделенно.Смотрит Роджерс, улыбаясь.Чёрных волн взлетает пена,Ночь крадётся, приближаясь...Не ушёл большой корабль!(Нет быстрей "Морского волка")Музыка звенящих сабельПролетела и умолкла.А довольные акулыПожирали мясо чуждых.Щедрые Судьбы посулыВдохновляли снова дружных!Други золото делили -Передрались в страшной стычке!Четверых своих убили -Это просто по привычке.С флага Роджерс улыбался,Трупы вешали на реях.Капитану ключ достался,Разобрался он в трофеях.И открыл ларец бесценный.Карта в нём под грудой злата.Клад скрывается нетленный.Найден будет он когда-то.Будут волны вновь яриться!Будут сытыми акулы.Други будут снова битьсяИ ловить Судьбы посулы.А Весёлый Роджерс - этоСмерть-Судьба с шальной улыбкой.Много песен будет спетоПо-над бездной моря зыбкой.Роджерс счастлив, убивая!Он летит на крыльях чёрных.В море Смерти - даль без краяИ стихия снов минорных...

Ключевые слова: Пираты флаг клад добыча кровь команда капитан смерть авторский стих

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