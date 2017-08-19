Пиратская кровь

Пиратская кровьДаже чайки вдруг умолкли.
Ветер воет, приближаясь.
Вдаль плывут морские волки,
В будущем - уже сражаясь!
Брат-булат идёт на дело,
Вечно золота желая!
Слово бранное летело,
Раздавалась песня злая.
Знамя чёрное играет,
С ветром-Зверем обнимаясь.
Солнце в море умирает,
На закате вновь состарясь.
Вражеский корвет - всё ближе.
Злое злато - не для чуждых!
(Пламя алчности вновь лижет
Сердце каждого из дружных!)
Ветер воет вожделенно.
Смотрит Роджерс, улыбаясь.
Чёрных волн взлетает пена,
Ночь крадётся, приближаясь...
Не ушёл большой корабль!
(Нет быстрей "Морского волка")
Музыка звенящих сабель
Пролетела и умолкла.
А довольные акулы
Пожирали мясо чуждых.
Щедрые Судьбы посулы
Вдохновляли снова дружных!
Други золото делили -
Передрались в страшной стычке!
Четверых своих убили -
Это просто по привычке.
С флага Роджерс улыбался,
Трупы вешали на реях.
Капитану ключ достался,
Разобрался он в трофеях.
И открыл ларец бесценный.
Карта в нём под грудой злата.
Клад скрывается нетленный.
Найден будет он когда-то.
Будут волны вновь яриться!
Будут сытыми акулы.
Други будут снова биться
И ловить Судьбы посулы.
А Весёлый Роджерс - это
Смерть-Судьба с шальной улыбкой.
Много песен будет спето
По-над бездной моря зыбкой.
Роджерс счастлив, убивая!
Он летит на крыльях чёрных.
В море Смерти - даль без края
И стихия снов минорных...
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:15
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 05:15 by ЭвиллсПросмотров: 62Комментарии: 3
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