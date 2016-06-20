Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс

Lynx Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:35 by

Форест Роджерс — большая поклонница преданий, мифов, сказок и поэзии. Свое детство художница провела в доме родителей в лесу у реки. Этот дом построил её отец, когда повстречал мать Форест, Лу Роджерс. Родители кукольницы были молодыми художниками, творившими и любившими в прекрасном лесу. Так что юная Форест росла во вдохновляющей среде, полной муз и сказочных тайн.Форест Роджерс изучала сценографию в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, штат Пенсильвания, где получила степень магистра художника по костюмам.Её работы, как правило, сделаны из полимерной глины с элементами из естественных волос и тканей, для большего реализма. Справедливо считать их фигурками, хотя сама автор именует свои детища куклами, являясь, к тому же, членом Национального Института Американских Художников по Куклам.Приятного просмотра!Автор статьи - Стелла Глушко.

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