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Страшно интересно

Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс

Форест Роджерс — большая поклонница преданий, мифов, сказок и поэзии. Свое детство художница провела в доме родителей в лесу у реки. Этот дом построил её отец, когда повстречал мать Форест, Лу Роджерс. Родители кукольницы были молодыми художниками, творившими и любившими в прекрасном лесу. Так что юная Форест росла во вдохновляющей среде, полной муз и сказочных тайн.

Форест Роджерс изучала сценографию в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, штат Пенсильвания, где получила степень магистра художника по костюмам.
Её работы, как правило, сделаны из полимерной глины с элементами из естественных волос и тканей, для большего реализма. Справедливо считать их фигурками, хотя сама автор именует свои детища куклами, являясь, к тому же, членом Национального Института Американских Художников по Куклам.
Приятного просмотра!

Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс
Сказочно-пронзительные куклы Форест Роджерс

Автор статьи - Стелла Глушко.
Источник.
Сегодня, 16:35 by LynxПросмотров: 22Комментарии: 1
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Ключевые слова: Куклы ручная работа полимерная глина творчество сказка

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Жутко живые куклы. +
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