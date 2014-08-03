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Стихи

Вампир-эстет

Снова бессонница, я не ропщу.
Кофе вкушаю с корицей.
Вспомнив о прошлом, немного грущу.
Вам показался убийцей.

В гуще событий и горьких утрат
Вас повстречал я однажды.
Вами я был оскорблён много крат!
Из-за моей вечной жажды.

Плачет на столике тихо свеча.
Звёзды сокрылись в тумане.
Кровь Ваша, леди, была горяча.
Розу оставил я в ране.

Я не убийца. Художник-эстет.
Поторопились Вы, право.
Авангардист и романтик-поэт,
Вновь улыбаюсь лукаво.

Ветер на крыльях тоски шелестит.
Трудно забыть Вас, однако!
Боль от словесных, жестоких обид,
Воет, как злая собака!

Радость не вхожа в мой призрачный склеп.
Вас нет в помине, фемина.
Как я в своей странной грусти нелеп!
Годы проносятся мимо...

Нужно забыть нашу встречу, мадам.
Зря я любил Вас, Аглая.
Новым девицам иду по следам,
Крови так жадно желая!

Утром, я знаю, конечно найдут
Деву, укусом убитой.
Слово - вампир, помолчав, назовут.
Будет охота открытой.

Но Потрошителя им не поймать.
Им до меня не добраться!
Буду о Вас иногда вспоминать.
Но за другими гоняться.

Кофе с корицей вкушаю и вновь
Я совершаю деянья.
Юная, жаркая, вкусная кровь!
Нету другого желанья.
Вчера, 14:53 by ЭвиллсПросмотров: 49Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Вампир укус авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 14:55
+3
Группа: Модераторы
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Комментариев: 6 535
Авангардист хренов)))
+++
Очень красивое стихотворение.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Tigger power
Вчера, 15:28
+2
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Закусить любимой и томно вспоминать ее попивая кофе, ну злыдень ведь!) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:43
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А всё Аглая. Других дев подставила под удар.
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#4 написал: Эвиллс
Вчера, 16:10
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Вот так, из-за изменщиц и получаются маньяки. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 00:07
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Цитата: Tigger power
Закусить любимой и томно вспоминать ее попивая кофе, ну злыдень ведь!) +++++++

lol Ну точно , злыдня и есть ,мне это это слово сразу на ум пришло))

Цитата: Эвиллс
Вот так, из-за изменщиц и получаются маньяки. 383

А почему маньяки? Он же вампир.
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#6 написал: SHINJIRO
Сегодня, 00:21
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Ненавижу вампиров.+++
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