Вампир-эстет

Эвиллс Просмотров: 49 Комментарии: 6 +6 Вчера, 14:53 by

Снова бессонница, я не ропщу.Кофе вкушаю с корицей.Вспомнив о прошлом, немного грущу.Вам показался убийцей.В гуще событий и горьких утратВас повстречал я однажды.Вами я был оскорблён много крат!Из-за моей вечной жажды.Плачет на столике тихо свеча.Звёзды сокрылись в тумане.Кровь Ваша, леди, была горяча.Розу оставил я в ране.Я не убийца. Художник-эстет.Поторопились Вы, право.Авангардист и романтик-поэт,Вновь улыбаюсь лукаво.Ветер на крыльях тоски шелестит.Трудно забыть Вас, однако!Боль от словесных, жестоких обид,Воет, как злая собака!Радость не вхожа в мой призрачный склеп.Вас нет в помине, фемина.Как я в своей странной грусти нелеп!Годы проносятся мимо...Нужно забыть нашу встречу, мадам.Зря я любил Вас, Аглая.Новым девицам иду по следам,Крови так жадно желая!Утром, я знаю, конечно найдутДеву, укусом убитой.Слово - вампир, помолчав, назовут.Будет охота открытой.Но Потрошителя им не поймать.Им до меня не добраться!Буду о Вас иногда вспоминать.Но за другими гоняться.Кофе с корицей вкушаю и вновьЯ совершаю деянья.Юная, жаркая, вкусная кровь!Нету другого желанья.

Ключевые слова: Вампир укус авторский стих

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