Вампир-эстет

Вампир-эстетСнова бессонница, я не ропщу.
Кофе вкушаю с корицей.
Вспомнив о прошлом, немного грущу.
Вам показался убийцей.
В гуще событий и горьких утрат
Вас повстречал я однажды.
Вами я был оскорблён много крат!
Из-за моей вечной жажды.
Плачет на столике тихо свеча.
Звёзды сокрылись в тумане.
Кровь Ваша, леди, была горяча.
Розу оставил я в ране.
Я не убийца. Художник-эстет.
Поторопились Вы, право.
Авангардист и романтик-поэт,
Вновь улыбаюсь лукаво.
Ветер на крыльях тоски шелестит.
Трудно забыть Вас, однако!
Боль от словесных, жестоких обид,
Воет, как злая собака!
Радость не вхожа в мой призрачный склеп.
Вас нет в помине, фемина.
Как я в своей странной грусти нелеп!
Годы проносятся мимо...
Нужно забыть нашу встречу, мадам.
Зря я любил Вас, Аглая.
Новым девицам иду по следам,
Крови так жадно желая!
Утром, я знаю, конечно найдут
Деву, укусом убитой.
Слово - вампир, помолчав, назовут.
Будет охота открытой.
Но Потрошителя им не поймать.
Им до меня не добраться!
Буду о Вас иногда вспоминать.
Но за другими гоняться.
Кофе с корицей вкушаю и вновь
Я совершаю деянья.
Юная, жаркая, вкусная кровь!
Нету другого желанья.
Вчера, 14:53 by ЭвиллсПросмотров: 49Комментарии: 6
Ключевые слова: Вампир укус авторский стих