Воет в поле дикий ветер...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:18

Волк1 Просмотров: 75 Комментарии: 8 +4 Вчера, 19:18 by

Воет в поле дикий ветер,Клонится к земле ковыль,На столе догорают последние свечи,Кто-то ее одеялом накрыл...В душе неспокойно, в груди - пустота,Сознание стиснуто страхом,И хочешь ты улететь навсегда,Но путь отыскать не можешь во мраке.Сегодня прислал Ворон жуткую весть:Твой любимый умирает от ран!И нет отныне спокойствия здесь,А перед глазами - могильный курган.Бурлит в венах древняя кровь,А сердце рвется на части.И хочется с ним встретиться вновь,Но закрыта дорога чертовой мастью!Нет, не увидишь больше его,Под вечной Луной вы не будете вместе.Пред Смертью бессильно твое волшебство,И нет больше счастья на свете.Над степью сияют ясные звезды,Рядом гуляет ветер ночной,Вдаль направлен твой взор утомленный.Туда, где слышен лишь волчий вой...

Ключевые слова: Ветер поле степь смерть луна звезды ночь авторский стих

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