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Стихи

Воет в поле дикий ветер...

Воет в поле дикий ветер,
Клонится к земле ковыль,
На столе догорают последние свечи,
Кто-то ее одеялом накрыл...

В душе неспокойно, в груди - пустота,
Сознание стиснуто страхом,
И хочешь ты улететь навсегда,
Но путь отыскать не можешь во мраке.

Сегодня прислал Ворон жуткую весть:
Твой любимый умирает от ран!
И нет отныне спокойствия здесь,
А перед глазами - могильный курган.

Бурлит в венах древняя кровь,
А сердце рвется на части.
И хочется с ним встретиться вновь,
Но закрыта дорога чертовой мастью!

Нет, не увидишь больше его,
Под вечной Луной вы не будете вместе.
Пред Смертью бессильно твое волшебство,
И нет больше счастья на свете.

Над степью сияют ясные звезды,
Рядом гуляет ветер ночной,
Вдаль направлен твой взор утомленный.
Туда, где слышен лишь волчий вой...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:18
Вчера, 19:18 by Волк1Просмотров: 75Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Ветер поле степь смерть луна звезды ночь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:19
+2
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Комментариев: 2 410
Идея мне понравилась, а исполнение, к сожалению, подкачало, тем не менее, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:24
+2
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Комментариев: 4 130
Мрачно так и безнадежно
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Волк1
Вчера, 20:51
+1
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Публикаций: 25
Комментариев: 169
Цитата: Qusto
Идея мне понравилась, а исполнение, к сожалению, подкачало, тем не менее, +++

Спасибо. Да, давно я уже не практиковался в написании стихов...

Цитата: зелёное яблочко
Мрачно так и безнадежно

О нет, это еще далеко не мрачно и безнадежно smirk
Зарегистрирован: 19.11.2014
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:10
+1
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Публикаций: 651
Комментариев: 7 928
Плюсанула.
Но к размеру и ритму надо всё же внимательнее относиться
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:15
+1
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 130
Цитата: Волк1
далеко не мрачно и безнадежно

Я и знать не хочу, что ещё безнадежнее request
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: marzzz
Вчера, 23:38
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Комментариев: 5 934
Очередная интерпретация идеи о плачущей Ярославне. +
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: Волк1
Сегодня, 00:03
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Цитата: marzzz
Очередная интерпретация идеи о плачущей Ярославне. +

Эм... Нет. Вообще тут другая легенда заложена. Я её просто несколько интерпретировал. Здесь идея, можно сказать, продолжения или отдельной сюжетной линии легенды о "Войске Велеса".
Зарегистрирован: 19.11.2014
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:06
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А мне как то не легло на душу...
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