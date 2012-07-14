Воет в поле дикий ветер...Воет в поле дикий ветер,
Клонится к земле ковыль,
На столе догорают последние свечи,
Кто-то ее одеялом накрыл...
В душе неспокойно, в груди - пустота,
Сознание стиснуто страхом,
И хочешь ты улететь навсегда,
Но путь отыскать не можешь во мраке.
Сегодня прислал Ворон жуткую весть:
Твой любимый умирает от ран!
И нет отныне спокойствия здесь,
А перед глазами - могильный курган.
Бурлит в венах древняя кровь,
А сердце рвется на части.
И хочется с ним встретиться вновь,
Но закрыта дорога чертовой мастью!
Нет, не увидишь больше его,
Под вечной Луной вы не будете вместе.
Пред Смертью бессильно твое волшебство,
И нет больше счастья на свете.
Над степью сияют ясные звезды,
Рядом гуляет ветер ночной,
Вдаль направлен твой взор утомленный.
Туда, где слышен лишь волчий вой...
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:18
Вчера, 19:18 by Волк1Просмотров: 75Комментарии: 8
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