Плачет и трясётся бирюза...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:30

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Капитан Грег Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:30 by

Плачет и трясётся бирюза,голову склонила между снами.То, что сам под Солнцем не познал,духи полуночные сказали.Жить среди порубленных в дрова,рядом с окровавленным болотом,сосен, где ютятся островаптичьих трелей, сотканных в полотна -больно. Шепчет клёна мёртвый блеск.Это ли обещанная радость?В прахе ночи голос не воскрес...Свежие костры дают усталость.Там, где земляника не поёт,там, где лебедь воду не разрежет -страшный голод, чёрный небосвод,и мертвец тебя за горло держит -там мой светоч, полный новых сил,нимф божественных оттуда зов манящий,там сокрыто всё, о чём просил,там я снова стану настоящим.Белая смола заменит слёзтихую отчаянную нежность.Плачешь ты, пускай и не всерьёз,зная, что проснёшься неизбежно,лишь когда танцующий мертвецгалстук свой зелёный поправляет.И тогда ты дышишь. Снова лесстопы вечной влагой направляет.Видишь ты тогда, как всё кругомбич подземный мучит и тревожит,а рука - твоя... Но это сон.Память царь костей на соль разложит.Снова ты забудешь. И уснёшь,голову склонив в безумном плаче.Солнце - к звёздам восходящий нож -долгую тоску переиначит:завтра, обещаю, в пять утраты проснёшься, сбросив цепи страха,знать не зная, как с тобой вчерамы средь сосен обменялись прахом.Вновь взойдёт на небе бирюза,жизнь и свет устало поцелует.Я же - тем утешусь, что узнал,как найти тебя во тьму ночную.Буду, пряча в капюшон лицо,век стоять, укутанный лесами,чёрным и холодным мертвецом,голову склоняя между снами.

Ключевые слова: Загробный Мир природа и человек мистика болото любовь смерть авторский стих

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