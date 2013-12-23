Любить способна Пустота?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

Darkirin Просмотров: 25 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:10 by

Когда исчезнут океаны,И небо изживет свой век,Даже тогда любить не стануТебя, мой милый человек.Не разбудил в груди пожара.И сердца лед не растопил.Увы, но я жалеть не стану,Что ты от боли громко выл.Нет чувств моих — сплошная бездна.Душа — как чёрная дыра.Не трожь меня — всё бесполезно,С тобой не буду никогда.Ты, словно яркий свет, сияешь.Я же, напротив, — будто мрак.Меня совсем не согреваешь,Нам вместе быть с тобой — никак.Меня коснёшься и исчезнешь,Тебя сожрёт, моя же тьма.Побыв со мною, ты поверишь,Что я страшнее, чем тюрьма.Уйду, тихонько напеваяЯ грустной песенки мотив.Как будто кто-то заставляет,Бежать от счастья перспектив.Пройдут года, и ты забудешьМои зелёные глаза.Я же до смерти помнить буду:В твоих — сияла бирюза.И образ твой своей улыбкойЯ возвращу из бытия.Задам вопрос довольно зыбкий:Любить способна Пустота?

Ключевые слова: Пустота безответная любовь глаза вечность авторский стих

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