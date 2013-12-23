Любить способна Пустота?Когда исчезнут океаны,
И небо изживет свой век,
Даже тогда любить не стану
Тебя, мой милый человек.
Не разбудил в груди пожара.
И сердца лед не растопил.
Увы, но я жалеть не стану,
Что ты от боли громко выл.
Нет чувств моих — сплошная бездна.
Душа — как чёрная дыра.
Не трожь меня — всё бесполезно,
С тобой не буду никогда.
Ты, словно яркий свет, сияешь.
Я же, напротив, — будто мрак.
Меня совсем не согреваешь,
Нам вместе быть с тобой — никак.
Меня коснёшься и исчезнешь,
Тебя сожрёт, моя же тьма.
Побыв со мною, ты поверишь,
Что я страшнее, чем тюрьма.
Уйду, тихонько напевая
Я грустной песенки мотив.
Как будто кто-то заставляет,
Бежать от счастья перспектив.
Пройдут года, и ты забудешь
Мои зелёные глаза.
Я же до смерти помнить буду:
В твоих — сияла бирюза.
И образ твой своей улыбкой
Я возвращу из бытия.
Задам вопрос довольно зыбкий:
Любить способна Пустота?
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:10
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:10 by DarkirinПросмотров: 25Комментарии: 2
Ключевые слова: Пустота безответная любовь глаза вечность авторский стих