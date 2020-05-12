Листья клёна закружились и летят...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:27

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Капитан Грег Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:27 by

Листья клёна закружились и летятВслед за семенами над болотом;Я бы оторвал от них свой взгляд,Если бы на свете было что-тоБолее серьёзное, чем сонСтарой тины, с жадностью жующейТех, кто в эти топи занесён,Тех, кого дождём прибили тучи.Это бесконечная войнаДвух природ - одна дарит рожденье,Копья обнажив к другой - онаМатерь увяданья и гниенья.Ветер между ними - дух земли.Он хранит баланс, и две сестрицыПотому ещё и не слеглиВ чёрной яме у гнезда Жар-Птицы.А полягут - Птица воскреситКаждую из них и поцелует -Пусть одним огнём она скрепитДвух сестёр, чтоб жили, не воюя.Может быть, хотя бы в этот векВслед за ними сможет устремитьсяВроде бы разумный человек,Пусть успеет мудрости напиться.Две сестры поссорятся, увы, -Это в их заложено натуре -Только вы не ссорьтесь, люди, выВновь не разбудите страшной бури!Пусть огонь ваш не в утробы минЖадный ум отправит в заточенье -Пусть осенним вечером каминВам подарит мирное забвенье,Чтоб согревшись, выйдя в спящий сад,Вы впервой увидели и сами,Как листы кленовые летятНад болотом вслед за небесами.8-12 мая, 2020.

Ключевые слова: Листья болото сестры авторский стих

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