Листья клёна закружились и летят...Листья клёна закружились и летят
Вслед за семенами над болотом;
Я бы оторвал от них свой взгляд,
Если бы на свете было что-то
Более серьёзное, чем сон
Старой тины, с жадностью жующей
Тех, кто в эти топи занесён,
Тех, кого дождём прибили тучи.
Это бесконечная война
Двух природ - одна дарит рожденье,
Копья обнажив к другой - она
Матерь увяданья и гниенья.
Ветер между ними - дух земли.
Он хранит баланс, и две сестрицы
Потому ещё и не слегли
В чёрной яме у гнезда Жар-Птицы.
А полягут - Птица воскресит
Каждую из них и поцелует -
Пусть одним огнём она скрепит
Двух сестёр, чтоб жили, не воюя.
Может быть, хотя бы в этот век
Вслед за ними сможет устремиться
Вроде бы разумный человек,
Пусть успеет мудрости напиться.
Две сестры поссорятся, увы, -
Это в их заложено натуре -
Только вы не ссорьтесь, люди, вы
Вновь не разбудите страшной бури!
Пусть огонь ваш не в утробы мин
Жадный ум отправит в заточенье -
Пусть осенним вечером камин
Вам подарит мирное забвенье,
Чтоб согревшись, выйдя в спящий сад,
Вы впервой увидели и сами,
Как листы кленовые летят
Над болотом вслед за небесами.
8-12 мая, 2020.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:27
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 06:27 by Капитан ГрегПросмотров: 53Комментарии: 0
Ключевые слова: Листья болото сестры авторский стих