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Стихи

Листья клёна закружились и летят...

Листья клёна закружились и летят
Вслед за семенами над болотом;
Я бы оторвал от них свой взгляд,
Если бы на свете было что-то

Более серьёзное, чем сон
Старой тины, с жадностью жующей
Тех, кто в эти топи занесён,
Тех, кого дождём прибили тучи.

Это бесконечная война
Двух природ - одна дарит рожденье,
Копья обнажив к другой - она
Матерь увяданья и гниенья.

Ветер между ними - дух земли.
Он хранит баланс, и две сестрицы
Потому ещё и не слегли
В чёрной яме у гнезда Жар-Птицы.

А полягут - Птица воскресит
Каждую из них и поцелует -
Пусть одним огнём она скрепит
Двух сестёр, чтоб жили, не воюя.

Может быть, хотя бы в этот век
Вслед за ними сможет устремиться
Вроде бы разумный человек,
Пусть успеет мудрости напиться.

Две сестры поссорятся, увы, -
Это в их заложено натуре -
Только вы не ссорьтесь, люди, вы
Вновь не разбудите страшной бури!

Пусть огонь ваш не в утробы мин
Жадный ум отправит в заточенье -
Пусть осенним вечером камин
Вам подарит мирное забвенье,

Чтоб согревшись, выйдя в спящий сад,
Вы впервой увидели и сами,
Как листы кленовые летят
Над болотом вслед за небесами.

8-12 мая, 2020.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:27
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 06:27 by Капитан ГрегПросмотров: 53Комментарии: 0
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Ключевые слова: Листья болото сестры авторский стих

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