Когда разрывается сердце...

Жёлтые листья кружатся в ночи,

Ветер тревожит пламя свечи.

Старая женщина плачет навзрыд -

Сердце страдает, ноет, болит...



Пасмурный вечер, холодный дождь льёт,

Ветка в окошко открытое бьёт...

Ей так одиноко, не хочется жить -

Нет хуже судьбы, чем детей хоронить!



И время не лечит, смягчает лишь боль,

Не в силах утрату стереть алкоголь -

И пусть говорят, как песок, память зыбка,

Но как позабыть ей родную улыбку?!



Забыть первый смех и несмелое "мама",

Шаги, что пытался он сделать упрямо,

Рассказы о первой и светлой любви,

И первую драку до алой крови...



В мир снов погрузилась, забыв о страданьях,

Потухла свеча, и утихли рыданья.

Сын нежно коснулся глубоких морщин:

- Не плачь, дорогая, не пей горьких вин!

Мне здесь тяжело, коли ты горько плачешь,

Так больно мне видеть, как жизнь свою тратишь!

Живи! И не слушай смертельного зова,

Когда грянет час, мы увидимся снова...



Очнулась она, сердце бешенно бьётся,

На части душа измождённая рвётся!



- Прости, мой сынок, - прошептала едва,

Нет сил больше жить, я с тобой умерла...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42

Qusto Просмотров: 23 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 15:26 by

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