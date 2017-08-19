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Стихи

Когда разрывается сердце...

Жёлтые листья кружатся в ночи,
Ветер тревожит пламя свечи.
Старая женщина плачет навзрыд -
Сердце страдает, ноет, болит...

Пасмурный вечер, холодный дождь льёт,
Ветка в окошко открытое бьёт...
Ей так одиноко, не хочется жить -
Нет хуже судьбы, чем детей хоронить!

И время не лечит, смягчает лишь боль,
Не в силах утрату стереть алкоголь -
И пусть говорят, как песок, память зыбка,
Но как позабыть ей родную улыбку?!

Забыть первый смех и несмелое "мама",
Шаги, что пытался он сделать упрямо,
Рассказы о первой и светлой любви,
И первую драку до алой крови...

В мир снов погрузилась, забыв о страданьях,
Потухла свеча, и утихли рыданья.
Сын нежно коснулся глубоких морщин:
- Не плачь, дорогая, не пей горьких вин!
Мне здесь тяжело, коли ты горько плачешь,
Так больно мне видеть, как жизнь свою тратишь!
Живи! И не слушай смертельного зова,
Когда грянет час, мы увидимся снова...

Очнулась она, сердце бешенно бьётся,
На части душа измождённая рвётся!

- Прости, мой сынок, - прошептала едва,
Нет сил больше жить, я с тобой умерла...


Когда разрывается сердце...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:26 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3
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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:47
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Нет хуже судьбы, чем пережить смерть детей( Отличный стих, душу на части рвёт от сострадания горю старушки-матери. +++
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#2 написал: Scary_stories
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Прекрасный, но такой грустный, и печальный стих. Плюс.
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#3 написал: Pmariam
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