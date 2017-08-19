Когда разрывается сердце...
Жёлтые листья кружатся в ночи,
Ветер тревожит пламя свечи.
Старая женщина плачет навзрыд -
Сердце страдает, ноет, болит...
Пасмурный вечер, холодный дождь льёт,
Ветка в окошко открытое бьёт...
Ей так одиноко, не хочется жить -
Нет хуже судьбы, чем детей хоронить!
И время не лечит, смягчает лишь боль,
Не в силах утрату стереть алкоголь -
И пусть говорят, как песок, память зыбка,
Но как позабыть ей родную улыбку?!
Забыть первый смех и несмелое "мама",
Шаги, что пытался он сделать упрямо,
Рассказы о первой и светлой любви,
И первую драку до алой крови...
В мир снов погрузилась, забыв о страданьях,
Потухла свеча, и утихли рыданья.
Сын нежно коснулся глубоких морщин:
- Не плачь, дорогая, не пей горьких вин!
Мне здесь тяжело, коли ты горько плачешь,
Так больно мне видеть, как жизнь свою тратишь!
Живи! И не слушай смертельного зова,
Когда грянет час, мы увидимся снова...
Очнулась она, сердце бешенно бьётся,
На части душа измождённая рвётся!
- Прости, мой сынок, - прошептала едва,
Нет сил больше жить, я с тобой умерла...
Ветер тревожит пламя свечи.
Старая женщина плачет навзрыд -
Сердце страдает, ноет, болит...
Пасмурный вечер, холодный дождь льёт,
Ветка в окошко открытое бьёт...
Ей так одиноко, не хочется жить -
Нет хуже судьбы, чем детей хоронить!
И время не лечит, смягчает лишь боль,
Не в силах утрату стереть алкоголь -
И пусть говорят, как песок, память зыбка,
Но как позабыть ей родную улыбку?!
Забыть первый смех и несмелое "мама",
Шаги, что пытался он сделать упрямо,
Рассказы о первой и светлой любви,
И первую драку до алой крови...
В мир снов погрузилась, забыв о страданьях,
Потухла свеча, и утихли рыданья.
Сын нежно коснулся глубоких морщин:
- Не плачь, дорогая, не пей горьких вин!
Мне здесь тяжело, коли ты горько плачешь,
Так больно мне видеть, как жизнь свою тратишь!
Живи! И не слушай смертельного зова,
Когда грянет час, мы увидимся снова...
Очнулась она, сердце бешенно бьётся,
На части душа измождённая рвётся!
- Прости, мой сынок, - прошептала едва,
Нет сил больше жить, я с тобой умерла...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:26 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3