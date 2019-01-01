Большая Игра

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:00

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:00 by

Сознание, летя сквозь вихрь тысячелетий,Через танцующих, искрящихся азартом душ,Сменяя воплощения в потоке междометий,Стремится вновь вкусить Игры Творений куш…В Большой Игре Творца расставлены фигуры,Средь пешек, ферзей и королей,Узри свой цвет и очертания натуры,Найди пути на светло-темных сторонах полей…Тела, как струны, натянулись до предела,И в ожиданьи схватки кони рвутся в бой.Но медлит мысль Творца… Остановилось дело, -Тир выбирает между миром и войной…Но прочь сомнения, – присутствие их неуместно,Как всполох молнии Мысль озарила свод,Мечи обнажены, щиты сверкают повсеместно,И пешки яро двинулись в последний свой поход…Ворвавшись в схватку, духами ведомы,Коней, ладьи, слонов поддержку ощутив,Во славу Силы бьются воины сурово,И ода битве превращается в легенды Миф.Куется Честь и Слава в брани бесконечной,Хоть головы летят, но строен ряд бойцов,Ферзи ворвались в схватку на дороге млечной,В баталии мечом ища победу вновь и вновь...Здесь Свет и Тьма в объятиях любовныхСлились… Как Инь и Янь творения Миров...В палитрах красок битвы, разноцветий полных,Теряют маски вновь надежду на любовь…Не покладая рук повсюду трудятся и Ангелы и ЧертиЭнергии бурлят, не видится концаБаталии… Здесь вдохновение для Духа Смерти,И воины вновь воплощаются сменить упавшего бойца...Творец, взирая на поле боя безучастно,Все ждет от масок, когда же наконец,Устанут воины рубиться страстно,И захотят познать Любовь - Творения Венец….....Сознание, летя сквозь вихрь тысячелетий,Среди танцующих, искрящихся азартом душ,Вошедших в круг потоком междометий,Стремится вновь вкусить Игры Творений куш...

Ключевые слова: Стих душа воины авторский стих

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