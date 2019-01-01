Большая Игра

Большая ИграСознание, летя сквозь вихрь тысячелетий,
Через танцующих, искрящихся азартом душ,
Сменяя воплощения в потоке междометий,
Стремится вновь вкусить Игры Творений куш…
В Большой Игре Творца расставлены фигуры,
Средь пешек, ферзей и королей,
Узри свой цвет и очертания натуры,
Найди пути на светло-темных сторонах полей…
Тела, как струны, натянулись до предела,
И в ожиданьи схватки кони рвутся в бой.
Но медлит мысль Творца… Остановилось дело, -
Тир выбирает между миром и войной…
Но прочь сомнения, – присутствие их неуместно,
Как всполох молнии Мысль озарила свод,
Мечи обнажены, щиты сверкают повсеместно,
И пешки яро двинулись в последний свой поход…
Ворвавшись в схватку, духами ведомы,
Коней, ладьи, слонов поддержку ощутив,
Во славу Силы бьются воины сурово,
И ода битве превращается в легенды Миф.
Куется Честь и Слава в брани бесконечной,
Хоть головы летят, но строен ряд бойцов,
Ферзи ворвались в схватку на дороге млечной,
В баталии мечом ища победу вновь и вновь...
Здесь Свет и Тьма в объятиях любовных
Слились… Как Инь и Янь творения Миров...
В палитрах красок битвы, разноцветий полных,
Теряют маски вновь надежду на любовь…
Не покладая рук повсюду трудятся и Ангелы и Черти
Энергии бурлят, не видится конца
Баталии… Здесь вдохновение для Духа Смерти,
И воины вновь воплощаются сменить упавшего бойца...
Творец, взирая на поле боя безучастно,
Все ждет от масок, когда же наконец,
Устанут воины рубиться страстно,
И захотят познать Любовь - Творения Венец…..
...Сознание, летя сквозь вихрь тысячелетий,
Среди танцующих, искрящихся азартом душ,
Вошедших в круг потоком междометий,
Стремится вновь вкусить Игры Творений куш...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 11:00 by Aleksandr999Просмотров: 28Комментарии: 0
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