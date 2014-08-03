Дар Творца... Да, чудесно иметь Дар Творца,
Создавая миры совершенные,
От начала и до конца
Воплощая мечты сокровенные.
Я касаюсь руками звёзд,
И струится живая магия.
Создаю из созвездий мост:
Мне доступна любая стадия.
Искажает прогноз гороскоп,
Только истина неизменная.
Кружит звёздный калейдоскоп.
Бесконечна моя вселенная...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:31 by kusiПросмотров: 43Комментарии: 4
Ключевые слова: Созвездия гороскоп вселенная калейдоскоп авторский стих