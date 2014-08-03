Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Дар Творца

... Да, чудесно иметь Дар Творца,
Создавая миры совершенные,
От начала и до конца
Воплощая мечты сокровенные.

Я касаюсь руками звёзд,
И струится живая магия.
Создаю из созвездий мост:
Мне доступна любая стадия.

Искажает прогноз гороскоп,
Только истина неизменная.
Кружит звёздный калейдоскоп.
Бесконечна моя вселенная...

Дар Творца

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:31 by kusiПросмотров: 43Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Созвездия гороскоп вселенная калейдоскоп авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:53
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8511|-3)
Публикаций: 289
Комментариев: 6 351
Здорово. Космическое стихотворение!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:55
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1895|-1)
Публикаций: 81
Комментариев: 5 401
++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: kapamelka2000
Сегодня, 19:18
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (462|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 126
«Мне захотелось нынче написать
Портрет твой величавый и прелестный,
Как жаль, что не умею рисовать, —
И он опять получится словестным» (из моего посвящения одной знакомой)

[он — портрет]

Понравилось и стихотворение, и картина (и то, что вспомнили художницу, а то многие не считают нужным указать, откуда рисунок).

Плюс.
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
#4 написал: kusi
Сегодня, 19:29
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2172|0)
Публикаций: 336
Комментариев: 6 608
Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
kapamelka2000, стараюсь работать на прямую с художниками)Данная работа выполнена акварелью.
Хотя иногда бываю грешна беря картинки из интернета авторов в таких случаях указать увы не могу(((
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.