Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Золотые першероны

Выходили из-за леса
Золотые першероны.
И от страшного их веса -
Из земли летели стоны.

Кони-мысли-першероны
Не гарцуют и не скачут.
Принося Земле поклоны,
Кони-мысли тихо плачут.

Воды озера искрятся
Голубым, полночным светом.
Кони-мысли не боятся
Разделить судьбу с поэтом.

Тихо на воду ступают,
Та осталась недвижима.
К центру озера шагают.
Дно зовёт неодолимо.

Но вода, плескаясь нежно,
Не взяла коней усталых.
Ходят по волнам небрежно.
И других не видят, старых.

Тех что в озере искали,
Находили дом последний.
Что когда-то погибали.
Горько плакал лес весенний...

Декаданс - поэт печали
В доме-озере томился.
Першероны повстречали
Лишь его. Он им явился.

Выходил из вод озёрных
Декаданс, поэт жестокий.
Гений всех стихов минорных.
Он теперь не одинокий.

Мне сквозь слёзы улыбнулся
Декаданс. И обнял нежно.
И во мне восторг проснулся!
Но, за гранью снов, конечно.

Мне сказал тот странный гений:
"Не поймут тебя, быть может.
Не бросай своих творений!
Мастерство твоё - дороже".
Вчера, 22:26 by ЭвиллсПросмотров: 44Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Кони першероны декаданс авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: teksas73
Вчера, 22:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 516
И опять я удивляюсь, как возможно так писать?
Улетают мысли в небо и душа несется вскачь.
Я с конями гладь речную сквозь копыта пропущу,
Душу я свою морскую с ветром в поле отпущу.

Целую Ваше перо+++++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#2 написал: kusi
Вчера, 22:51
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1830|0)
Публикаций: 330
Комментариев: 6 339
Классный стих!) ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 425
Мне сказал тот странный гений:
"Не поймут тебя быть может.
Не бросай своих творений!
Мастерство твоё - дороже". - интересное заключение! wink
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#4 написал: Почетный святой
Сегодня, 01:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (707|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 941
Плюс № 4. Браво.
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 06:24
0
Группа: Авторы
Репутация: (1983|2)
Публикаций: 134
Комментариев: 2 899
Благодарю, товарищи, за ободряющие комменты в любый моих произведениях! Этот стих из серии 2006 года. Тогда у меня депрессия была страшная.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.