Золотые першероны

Эвиллс Просмотров: 44 Комментарии: 5 +5 Вчера, 22:26 by

Выходили из-за лесаЗолотые першероны.И от страшного их веса -Из земли летели стоны.Кони-мысли-першероныНе гарцуют и не скачут.Принося Земле поклоны,Кони-мысли тихо плачут.Воды озера искрятсяГолубым, полночным светом.Кони-мысли не боятсяРазделить судьбу с поэтом.Тихо на воду ступают,Та осталась недвижима.К центру озера шагают.Дно зовёт неодолимо.Но вода, плескаясь нежно,Не взяла коней усталых.Ходят по волнам небрежно.И других не видят, старых.Тех что в озере искали,Находили дом последний.Что когда-то погибали.Горько плакал лес весенний...Декаданс - поэт печалиВ доме-озере томился.Першероны повстречалиЛишь его. Он им явился.Выходил из вод озёрныхДекаданс, поэт жестокий.Гений всех стихов минорных.Он теперь не одинокий.Мне сквозь слёзы улыбнулсяДекаданс. И обнял нежно.И во мне восторг проснулся!Но, за гранью снов, конечно.Мне сказал тот странный гений:"Не поймут тебя, быть может.Не бросай своих творений!Мастерство твоё - дороже".

Ключевые слова: Кони першероны декаданс авторский стих

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