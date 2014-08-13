Золотые першероныВыходили из-за леса
Золотые першероны.
И от страшного их веса -
Из земли летели стоны.
Кони-мысли-першероны
Не гарцуют и не скачут.
Принося Земле поклоны,
Кони-мысли тихо плачут.
Воды озера искрятся
Голубым, полночным светом.
Кони-мысли не боятся
Разделить судьбу с поэтом.
Тихо на воду ступают,
Та осталась недвижима.
К центру озера шагают.
Дно зовёт неодолимо.
Но вода, плескаясь нежно,
Не взяла коней усталых.
Ходят по волнам небрежно.
И других не видят, старых.
Тех что в озере искали,
Находили дом последний.
Что когда-то погибали.
Горько плакал лес весенний...
Декаданс - поэт печали
В доме-озере томился.
Першероны повстречали
Лишь его. Он им явился.
Выходил из вод озёрных
Декаданс, поэт жестокий.
Гений всех стихов минорных.
Он теперь не одинокий.
Мне сквозь слёзы улыбнулся
Декаданс. И обнял нежно.
И во мне восторг проснулся!
Но, за гранью снов, конечно.
Мне сказал тот странный гений:
"Не поймут тебя, быть может.
Не бросай своих творений!
Мастерство твоё - дороже".
Вчера, 22:26 by ЭвиллсПросмотров: 44Комментарии: 5
Ключевые слова: Кони першероны декаданс авторский стих