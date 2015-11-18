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Стихи

Сделка

Пергамент, красная печать,
Чернильница лоснится кровью.
"Чего изволишь пожелать? -
Спрошу я якобы с любовью.

"Богатым ты желаешь стать,
А может, властвовать над миром?
Или вести с собою рать,
Неужто хочешь быть кумиром?

Подумай, не спеши продаться
За дело гиблое, простак.
Ведь не желаешь ты остаться
Потом в аду за просто так".

Но выбор сделан – круг замкнулся,
Душа теперь в плену на вечность.
Ты даже, друг, не оглянулся,
Когда продал мне человечность.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58
Сегодня, 02:58 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 25Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Сделка кровь выбор душа ад авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 04:00
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Комментариев: 878
Хороший стих
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Зарегистрирован: 18.11.2015
  
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