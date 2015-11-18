Сделка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:58

Девятихвостый Лис Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 02:58 by

Пергамент, красная печать,Чернильница лоснится кровью."Чего изволишь пожелать? -Спрошу я якобы с любовью."Богатым ты желаешь стать,А может, властвовать над миром?Или вести с собою рать,Неужто хочешь быть кумиром?Подумай, не спеши продатьсяЗа дело гиблое, простак.Ведь не желаешь ты остатьсяПотом в аду за просто так".Но выбор сделан – круг замкнулся,Душа теперь в плену на вечность.Ты даже, друг, не оглянулся,Когда продал мне человечность.

Ключевые слова: Сделка кровь выбор душа ад авторский стих

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