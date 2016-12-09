Стать навечно молодым

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:53

Эвиллс Просмотров: 29 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:53 by

Как же стать навечно молодым?Тайну эту хочешь разгадать.Выпускаешь в небо странный дымИ желаешь сущности призвать.Много прочитал ты редких книг,Много путешествий за спиной.Только тайны этой не постиг,От того отчаянье - волной!За тобой смотрю из Бездны я.Тщетны изыскания твои.Вопроси же лучше у меня,Кровью в ночь бесстрашно призови!Образ мой - мистический мираж,Ты меня рискуешь не узнать.Явится со мной двуликий паж,А за нами - дьявольская знать.Тайну для тебя открою я.(Станешь ты навечно молодым).Магия на службе у тебя,В потолок пускай волшебный дым.Вот мечты, что многие хранят,Будто бы возможно это всё.Почему не можешь ты понять?За чертой бессмертных бытиё.Чтобы стать навечно молодым,Нужно умереть во цвете лет!Можешь не пускать волшебный дым,Просто не найдёшь другой ответ.Невозможно шанс тебе поймать!(Старый не умрёт во цвете лет.).Времени коса не машет вспять,Но прочти во прошлом мой ответ.

Ключевые слова: Дьявол алхимик бессмертие авторский стих

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