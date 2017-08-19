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Стихи

Дьявол и алхимик

Мой алхимик, снова ты колдуешь
В комнатке таинственной своей.
И себя мечтаньями врачуешь,
И хоронишь множество затей.

Победить желаешь ты Природу!
Золото создать из миражей.
Не во благо своему народу,
Но для счастья собственных детей.

Чертишь ты немыслимые знаки.
Теплится надежда, как свеча.
Кто как ты - такие же маньяки
И не знают Время-палача.

Реки вспять когда-то развернули,
Горы в пыль по ветру разнесли!
Но они себя же обманули,
Золото создать и не смогли.

Формулы из красочных видений
Зажигали кровью в час ночной.
Ты умнее их. Ты мрачный гений!
Ты один беседуешь со мной.

Расскажу тебе секреты злата,
Как его создать из миражей.
Нет в тебе морального разврата.
Золото желаешь для детей!

Им, родным, желаешь только счастья!
Чтоб не знали горя и нужды.
От кого ещё им ждать участья?
Дети - лишь тебе твои нужны.

Так случилось, так печально сталось,
Их родня погибла. Но не ты.
От кого ждать помощи осталось?
Детям. В них одних твои черты.

Вот смотри, мой дым-туман клубится.
Формулы секретные - все в нём.
Их ты запиши, чтоб насладиться,
Тем, что совершишь однажды днём.

Знаю, ты найдёшь ингредиенты.
Мысли все материальны. Да!
Формул злата жаждут конкуренты.
Повторить не смогут никогда!

Лишь достойным злато отзовётся.
И придёт в реальность из мечты.
Родовое древо разрастётся!
И не будет бедственной черты.

Вырастут ответственными дети.
И постигнут знания твои.
Будут их дома по всей планете.
В новой эре Золотой Зари!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:11 by ЭвиллсПросмотров: 20Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Дьявол алхимик секрет ингридиенты авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:19
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1580|0)
Публикаций: 666
Комментариев: 6 731
Два раза перечитал, но что то так и не понял, а кто же этот Алхимик, что за демон?! Но стих понравился.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Матвеевский
Сегодня, 00:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 41
Интересное стихотворение. Динамичное, образное
Зарегистрирован: 5.03.2018
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