Три ноль нольТемно в домах, темно в округе,
Пробил тот час, те “три ноль ноль".
И все Великой Тьмы прислуги
Уже заходят в каждый дом.
Они пугают каждый разно:
Ломают, бюьт, скрипят, орут,
Спать невозможно. Спать боязно.
Но скоро все они уйдут...
И тут ты видишь первый свет,
Все оборачивается сном,
Наступает вдруг рассвет,
Они уходят, но потом...
Потом все снова, все по новой,
И на часах те "три ноль ноль"
И ты, окутанный оковой,
Видишь темный, свой же дом...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:26 by Deadly-DeityПросмотров: 55Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь страх нечисть авторский стих