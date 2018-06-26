Три ноль ноль

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Deadly-Deity Просмотров: 55 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:26 by

Темно в домах, темно в округе,Пробил тот час, те “три ноль ноль".И все Великой Тьмы прислугиУже заходят в каждый дом.Они пугают каждый разно:Ломают, бюьт, скрипят, орут,Спать невозможно. Спать боязно.Но скоро все они уйдут...И тут ты видишь первый свет,Все оборачивается сном,Наступает вдруг рассвет,Они уходят, но потом...Потом все снова, все по новой,И на часах те "три ноль ноль"И ты, окутанный оковой,Видишь темный, свой же дом...

Ключевые слова: Ночь страх нечисть авторский стих

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