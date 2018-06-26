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Стихи

Три ноль ноль

Темно в домах, темно в округе,
Пробил тот час, те “три ноль ноль".
И все Великой Тьмы прислуги
Уже заходят в каждый дом.
Они пугают каждый разно:
Ломают, бюьт, скрипят, орут,
Спать невозможно. Спать боязно.
Но скоро все они уйдут...

И тут ты видишь первый свет,
Все оборачивается сном,
Наступает вдруг рассвет,
Они уходят, но потом...
Потом все снова, все по новой,
И на часах те "три ноль ноль"
И ты, окутанный оковой,
Видишь темный, свой же дом...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:26 by Deadly-DeityПросмотров: 55Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Ночь страх нечисть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estel_N
Сегодня, 09:31
-1
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Комментариев: 37
задумка не плохая, я вер, что ночью просыпается темная сила, поэтому зацепило
Зарегистрирован: 26.06.2018
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:21
0
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Публикаций: 132
Комментариев: 1 449
Оковой?

В принципе не так плохо. Но мало.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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