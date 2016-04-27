Соловей-разбойник

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 50 Комментарии: 3 +6 Вчера, 22:01 by

Свищет ветер яростный, ночной.Пряных трав приносит аромат.Выезжаю снова на разбой!А со мною - Чёрт, мой мрачный брат.Чёрный конь мой скачет сквозь века,Повергает непокорных в прах!Нет такого в мире уголка,Где б не знали о лихих делах.Посвист мой услышат на беду!Стрелы я по ветру в цель пущу.Путники, вам жариться в Аду!Ни за что живых не отпущу!Алчный и жестокий я злодей.Соловей - вот прозвище моё.Ненавижу с детства я людей!(Более коварны, чем зверьё.)Вырастает из земли курган,А к нему - дороги три ведут.Я известный в мире злой буян!Путников настигну в пять минут.Что желаю, всё возьму с лихвой!Золото всегда мне греет кровь.Путь такой написан мне Судьбой.Слух ласкает вой ночных волков.Никому я не прощу обид.За друзей погибших отомщу!Посвист мой смертельный знаменит.Я Судьбе на это не ропщу.Волком чёрным снова обернусь.Вдохновляет лютая Луна!Во дворцы любые проберусь.Будет песня Соловья слышна!Короли мирские задрожат,Увидав величие моё!Улыбнётся Чёрт, мой мрачный брат.У меня лихое бытиё.Соловей-разбойник - это я.А былины все бесстыдно врут!Волчья стая - вот моя семья.Мир узнает - мой характер крут!

Ключевые слова: Соловей-разбойник оборотень черт авторский стих

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