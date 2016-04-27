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Стихи

Соловей-разбойник

Свищет ветер яростный, ночной.
Пряных трав приносит аромат.
Выезжаю снова на разбой!
А со мною - Чёрт, мой мрачный брат.

Чёрный конь мой скачет сквозь века,
Повергает непокорных в прах!
Нет такого в мире уголка,
Где б не знали о лихих делах.

Посвист мой услышат на беду!
Стрелы я по ветру в цель пущу.
Путники, вам жариться в Аду!
Ни за что живых не отпущу!

Алчный и жестокий я злодей.
Соловей - вот прозвище моё.
Ненавижу с детства я людей!
(Более коварны, чем зверьё.)

Вырастает из земли курган,
А к нему - дороги три ведут.
Я известный в мире злой буян!
Путников настигну в пять минут.

Что желаю, всё возьму с лихвой!
Золото всегда мне греет кровь.
Путь такой написан мне Судьбой.
Слух ласкает вой ночных волков.

Никому я не прощу обид.
За друзей погибших отомщу!
Посвист мой смертельный знаменит.
Я Судьбе на это не ропщу.

Волком чёрным снова обернусь.
Вдохновляет лютая Луна!
Во дворцы любые проберусь.
Будет песня Соловья слышна!

Короли мирские задрожат,
Увидав величие моё!
Улыбнётся Чёрт, мой мрачный брат.
У меня лихое бытиё.

Соловей-разбойник - это я.
А былины все бесстыдно врут!
Волчья стая - вот моя семья.
Мир узнает - мой характер крут!

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:01 by ЭвиллсПросмотров: 50Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Соловей-разбойник оборотень черт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 22:06
0
Группа: Авторы
Репутация: (2801|2)
Публикаций: 220
Комментариев: 3 590
Есть у меня шуточный стих-басня, в своём роде, "Матерщинники", про Соловья-разбойника и про богатыря, устремившегося в лес за кладом. А эта история - в противовес шутке, серьёзная фантазия о бытие Соловья-разбойника в другом измерении или как всё было на самом деле.
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#2 написал: Estellan
Вчера, 22:16
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1081|0)
Публикаций: 127
Комментариев: 1 335
Историю пишут победители, а они стараются много мелочей не упоминать.
Это произведение дышит новой реальностью.
Плюс)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 23:05
0
Группа: Авторы
Репутация: (2697|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 178
Хорошему произведению- хорошие оценки. Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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