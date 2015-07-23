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Стихи

Снежные феи

Белизна глаза не ослепит,
Снег волшебный счастье принесёт!
И не будет боли и обид.
И наступит самый Новый год!

Хруст купюр направит порошок,
Тот, что самый дьявольский из всех.
Мыслей треск и призрачный смешок -
Малые из явственных помех.

Ласково чарует полоса,
Белые снежинки говорят:
"Вот и смерти острая коса.
Остриё пронзит шальных ребят!

Только нам не страшно умирать.
Мы из Нави, мёртвые всегда.
А живым нас вовсе не понять!
Снега смерти жаждут города.

Слышите, живые, близко мы.
Снег приносим, ласковый для вас.
Феи, злой волшебницы, - Зимы.
С нами брат - жестокий декаданс".

Самый небывалый Новый снег!
Самый интересный Новый год!
Если ты всего лишь человек -
Он тебе погибель принесёт...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:48 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Феи снег праздник смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 14:21
0
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Комментариев: 980
Шикарно. Я в свое время в таком же духе собирался про Зимних Элементалей писать. У Вас даже лучше вышло))
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:41
0
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Репутация: (2394|-2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 911
Какое чудесное новогоднее стихотворение! Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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