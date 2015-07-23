Снежные феи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 24 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:48 by

Белизна глаза не ослепит,Снег волшебный счастье принесёт!И не будет боли и обид.И наступит самый Новый год!Хруст купюр направит порошок,Тот, что самый дьявольский из всех.Мыслей треск и призрачный смешок -Малые из явственных помех.Ласково чарует полоса,Белые снежинки говорят:"Вот и смерти острая коса.Остриё пронзит шальных ребят!Только нам не страшно умирать.Мы из Нави, мёртвые всегда.А живым нас вовсе не понять!Снега смерти жаждут города.Слышите, живые, близко мы.Снег приносим, ласковый для вас.Феи, злой волшебницы, - Зимы.С нами брат - жестокий декаданс".Самый небывалый Новый снег!Самый интересный Новый год!Если ты всего лишь человек -Он тебе погибель принесёт...

Ключевые слова: Феи снег праздник смерть авторский стих

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