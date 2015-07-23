Снежные феи

Снежные феиБелизна глаза не ослепит,
Снег волшебный счастье принесёт!
И не будет боли и обид.
И наступит самый Новый год!
Хруст купюр направит порошок,
Тот, что самый дьявольский из всех.
Мыслей треск и призрачный смешок -
Малые из явственных помех.
Ласково чарует полоса,
Белые снежинки говорят:
"Вот и смерти острая коса.
Остриё пронзит шальных ребят!
Только нам не страшно умирать.
Мы из Нави, мёртвые всегда.
А живым нас вовсе не понять!
Снега смерти жаждут города.
Слышите, живые, близко мы.
Снег приносим, ласковый для вас.
Феи, злой волшебницы, - Зимы.
С нами брат - жестокий декаданс".
Самый небывалый Новый снег!
Самый интересный Новый год!
Если ты всего лишь человек -
Он тебе погибель принесёт...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:48 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 2
Ключевые слова: Феи снег праздник смерть авторский стих