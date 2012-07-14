Брат-аристократ

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:04

Эвиллс Просмотров: 17 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:04 by

Не за модой все мои стремления,Не за тем, что нравится другим!У меня свои все предпочтения.Умер я когда-то молодым.Чёрный фрак торжественно печален.И насквозь мой леденящий взгляд!От желанья крови я отчаян!Умер я так много лет назад...Всполохи несбыточных видений,Окрики летящие в ночи,Отголоски новых впечатлений -Все воспоминаниям палачи!Современность - страшная химера.Лязгает безжалостно засов!Век напоминает изувера,Плёткою стегающего псов!Мчатся в день жестокие машины,И в пространстве тают корабли.Замерли все мысли, недвижимы,Вновь в тоску вогнать меня смогли...Вечер вспоминаю романтичный,В экипаже ехал я к тебе.Брат-аристократ мой симпатичный.Знал бы я о будущей судьбе!У тебя в гостях была фемина,Словно королева дивных снов.Над камином старая картина.Там сюжет известный про любовь.Мы втроём так страстно танцевали!Ночь летела, времени не жаль.(Только умер я один в финале,Пригубив отравленный хрусталь.)Брат-аристократ, скажи, не знаешь,Кто из вас меня так не любил?Мой приятель детства и товарищ,Для чего ты дома яд хранил?!На картине, где сюжет любовный,Над камином плачет образ мой...Ты внезапно, брат немногословный,Кровь свою отдал мне в час ночной!

Ключевые слова: Вампир призрак стихотворение авторская история

Другие, подобные истории: