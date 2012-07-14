Брат-аристократНе за модой все мои стремления,
Не за тем, что нравится другим!
У меня свои все предпочтения.
Умер я когда-то молодым.
Чёрный фрак торжественно печален.
И насквозь мой леденящий взгляд!
От желанья крови я отчаян!
Умер я так много лет назад...
Всполохи несбыточных видений,
Окрики летящие в ночи,
Отголоски новых впечатлений -
Все воспоминаниям палачи!
Современность - страшная химера.
Лязгает безжалостно засов!
Век напоминает изувера,
Плёткою стегающего псов!
Мчатся в день жестокие машины,
И в пространстве тают корабли.
Замерли все мысли, недвижимы,
Вновь в тоску вогнать меня смогли...
Вечер вспоминаю романтичный,
В экипаже ехал я к тебе.
Брат-аристократ мой симпатичный.
Знал бы я о будущей судьбе!
У тебя в гостях была фемина,
Словно королева дивных снов.
Над камином старая картина.
Там сюжет известный про любовь.
Мы втроём так страстно танцевали!
Ночь летела, времени не жаль.
(Только умер я один в финале,
Пригубив отравленный хрусталь.)
Брат-аристократ, скажи, не знаешь,
Кто из вас меня так не любил?
Мой приятель детства и товарищ,
Для чего ты дома яд хранил?!
На картине, где сюжет любовный,
Над камином плачет образ мой...
Ты внезапно, брат немногословный,
Кровь свою отдал мне в час ночной!
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:04
Сегодня, 00:04 by ЭвиллсПросмотров: 17Комментарии: 3
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