Робин из Локсли

Робин из ЛокслиСлова-приговоры роняя,
Как в сердце метая ножи,
Иду, бытиё изменяя.
Прошу - про меня расскажи!
Прошу, потому что, быть может,
Не встретятся мне на пути,
Те, кто приговором тревожит
Врагов. Ты же стих мой прочти.
Губитель чужих впечатлений,
Я кровь свою - нашим даю!
Хозяин волшебных видений,
Я Чёрным Металлом пою!
Из леса в ночи появляюсь,
Неслышен мой призрачный шаг.
Я в песнях за души цепляюсь!
И слежку ведёт снова враг.
Летят мои чёрные стрелы!
И цель настигают они,
Открыты любые пределы.
Горят вдохновенья огни!
Пролитая кровь прорастает
Волшебной, кайфовой травой.
И вновь бытиё изменяет
Стрелы чёрной призрачный вой...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15 by ЭвиллсПросмотров: 59Комментарии: 3
Ключевые слова: Робин Гуд призрак дух стрелы авторский стих