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Стихи

Робин из Локсли

Слова-приговоры роняя,
Как в сердце метая ножи,
Иду, бытиё изменяя.
Прошу - про меня расскажи!

Прошу, потому что, быть может,
Не встретятся мне на пути,
Те, кто приговором тревожит
Врагов. Ты же стих мой прочти.

Губитель чужих впечатлений,
Я кровь свою - нашим даю!
Хозяин волшебных видений,
Я Чёрным Металлом пою!

Из леса в ночи появляюсь,
Неслышен мой призрачный шаг.
Я в песнях за души цепляюсь!
И слежку ведёт снова враг.

Летят мои чёрные стрелы!
И цель настигают они,
Открыты любые пределы.
Горят вдохновенья огни!

Пролитая кровь прорастает
Волшебной, кайфовой травой.
И вновь бытиё изменяет
Стрелы чёрной призрачный вой...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15 by ЭвиллсПросмотров: 59Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Робин Гуд призрак дух стрелы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:44
+1
Онлайн
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Комментариев: 2 743
Почему то всегда представляла себе Робина Гуда рок-музыкантом, поющим в самое сердце!
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 19:01
+1
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Комментариев: 5 313
https://www.oldbookillustrations.com/wp-content/high-res/1912/robin-hood-864.jpg
А почему музыкант? Потому что стрелы поют прямо в сердце?
Плюс, неожиданный взгляд на знакомый персонаж))
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:08
+1
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Комментариев: 700
А я стих спела) он у меня не читается, а поется. Плюс, Робин - детская влюбленность)
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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