Робин из Локсли

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:15

Эвиллс Просмотров: 59 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 18:15 by

Слова-приговоры роняя,Как в сердце метая ножи,Иду, бытиё изменяя.Прошу - про меня расскажи!Прошу, потому что, быть может,Не встретятся мне на пути,Те, кто приговором тревожитВрагов. Ты же стих мой прочти.Губитель чужих впечатлений,Я кровь свою - нашим даю!Хозяин волшебных видений,Я Чёрным Металлом пою!Из леса в ночи появляюсь,Неслышен мой призрачный шаг.Я в песнях за души цепляюсь!И слежку ведёт снова враг.Летят мои чёрные стрелы!И цель настигают они,Открыты любые пределы.Горят вдохновенья огни!Пролитая кровь прорастаетВолшебной, кайфовой травой.И вновь бытиё изменяетСтрелы чёрной призрачный вой...

Ключевые слова: Робин Гуд призрак дух стрелы авторский стих

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