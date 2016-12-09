Влюблённый инкуб

Влюблённый инкубСнова вдыхаю твой дым,
Знаки пишу огневые.
Умер давно молодым,
Были сраженья лихие!
Знаками таинства нот
Снова мне пишешь посланье.
Слава - лихой эшафот,
Слава - немое страданье.
Ею обласкан я был.
И не разжала объятья.
Песней победною плыл
Отзвук чужого проклятья.
Канули в Лету года,
Те, где сраженья блистали.
Но не забыть никогда
То, как друг друга узнали.
В сонме так многих не тех
Ты на могилу ходила.
И вместо праздных утех -
Песню ты мне посвятила.
В призрачном сердце моём
Пеньем любовь разжигала!
Стали мы ближе вдвоём,
Ты мне единственной стала!
Я прилетаю к тебе
Тенью минувших сражений.
Ты мне дана по судьбе,
Музыки ласковый гений!
В утренней дымке уйду,
Снова явлюсь на закате.
Вместе мы будем в Аду,
Коли терпения хватит.
Немногословен портрет,
Тот, что готов показать я.
Слишком печален сюжет,
Слишком жестоки проклятья!
Вновь буду нежен с тобой,
Дева моих вожделений.
Стала моею мечтой!
В яви. Мой музыки гений.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 14:59 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 1
Ключевые слова: Любовь инкуб ад проклятия авторский стих