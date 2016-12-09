Влюблённый инкуб

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:59 by

Снова вдыхаю твой дым,Знаки пишу огневые.Умер давно молодым,Были сраженья лихие!Знаками таинства нотСнова мне пишешь посланье.Слава - лихой эшафот,Слава - немое страданье.Ею обласкан я был.И не разжала объятья.Песней победною плылОтзвук чужого проклятья.Канули в Лету года,Те, где сраженья блистали.Но не забыть никогдаТо, как друг друга узнали.В сонме так многих не техТы на могилу ходила.И вместо праздных утех -Песню ты мне посвятила.В призрачном сердце моёмПеньем любовь разжигала!Стали мы ближе вдвоём,Ты мне единственной стала!Я прилетаю к тебеТенью минувших сражений.Ты мне дана по судьбе,Музыки ласковый гений!В утренней дымке уйду,Снова явлюсь на закате.Вместе мы будем в Аду,Коли терпения хватит.Немногословен портрет,Тот, что готов показать я.Слишком печален сюжет,Слишком жестоки проклятья!Вновь буду нежен с тобой,Дева моих вожделений.Стала моею мечтой!В яви. Мой музыки гений.

Ключевые слова: Любовь инкуб ад проклятия авторский стих

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