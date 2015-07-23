Влюблённый вор

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 25 Комментарии: 3 +5 Вчера, 22:01 by

Ледяной надменностью играя,Бриллиант сверкает голубой.Что-же ты жестокая такая?!Нет! Не отвергай подарок мой!Золото объятья не раскроет,Не отпустит этот бриллиант.Думал, к благосклонности настроитМой подарок. Странный вариант?Ты же, словно Дева Ледяная,Не желаешь дара принимать.Взор твой - бесконечность неземная.Нет! Меня отказом не сломать!Говоришь что выкрал у кого-тоСвой подарок, чтоб тебе отдать.Что в печали мрачной этот кто-то,Потому не хочешь принимать.Видела, как я свершал деянье?Нет? Тогда зачем же говоришь?!Сократится, знаю, расстоянье.Ты ещё стихи мне посвятишь!Твоего добьюсь расположенья!Не отстану, так и говорю.Слишком жажду я с тобой сближенья!От любви отчаянной горю!Но взмахнули яростно ресницы,И свершился роковой обмен!И замолкли даже в небе птицы,Ты меня взяла внезапно в плен.Стал я псом под магией твоею,Бриллиант в ошейнике ношу.Но мечту одну тайком лелею,Что твою любовь я заслужу!

Ключевые слова: Вор смерть превращение верность любовь ошейник авторский стих

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