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Стихи

Влюблённый вор

Ледяной надменностью играя,
Бриллиант сверкает голубой.
Что-же ты жестокая такая?!
Нет! Не отвергай подарок мой!

Золото объятья не раскроет,
Не отпустит этот бриллиант.
Думал, к благосклонности настроит
Мой подарок. Странный вариант?

Ты же, словно Дева Ледяная,
Не желаешь дара принимать.
Взор твой - бесконечность неземная.
Нет! Меня отказом не сломать!

Говоришь что выкрал у кого-то
Свой подарок, чтоб тебе отдать.
Что в печали мрачной этот кто-то,
Потому не хочешь принимать.

Видела, как я свершал деянье?
Нет? Тогда зачем же говоришь?!
Сократится, знаю, расстоянье.
Ты ещё стихи мне посвятишь!

Твоего добьюсь расположенья!
Не отстану, так и говорю.
Слишком жажду я с тобой сближенья!
От любви отчаянной горю!

Но взмахнули яростно ресницы,
И свершился роковой обмен!
И замолкли даже в небе птицы,
Ты меня взяла внезапно в плен.

Стал я псом под магией твоею,
Бриллиант в ошейнике ношу.
Но мечту одну тайком лелею,
Что твою любовь я заслужу!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:01 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Вор смерть превращение верность любовь ошейник авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:53
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 959
Моя излюбленная тема.
Только вот, что она с ним дальше то делать будет?
Плюс)
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: kusi
Вчера, 23:21
+2
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 336
Комментариев: 6 609
Прекрасный стих! blush От меня океанический плюс.
Цитата: Estellan
Только вот, что она с ним дальше то делать будет?

Думаю она найдёт ему применение))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:35
0
Группа: Журналисты
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Девушки любят брюлики. +++ wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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