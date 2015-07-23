Влюблённый вор

Влюблённый ворЛедяной надменностью играя,
Бриллиант сверкает голубой.
Что-же ты жестокая такая?!
Нет! Не отвергай подарок мой!
Золото объятья не раскроет,
Не отпустит этот бриллиант.
Думал, к благосклонности настроит
Мой подарок. Странный вариант?
Ты же, словно Дева Ледяная,
Не желаешь дара принимать.
Взор твой - бесконечность неземная.
Нет! Меня отказом не сломать!
Говоришь что выкрал у кого-то
Свой подарок, чтоб тебе отдать.
Что в печали мрачной этот кто-то,
Потому не хочешь принимать.
Видела, как я свершал деянье?
Нет? Тогда зачем же говоришь?!
Сократится, знаю, расстоянье.
Ты ещё стихи мне посвятишь!
Твоего добьюсь расположенья!
Не отстану, так и говорю.
Слишком жажду я с тобой сближенья!
От любви отчаянной горю!
Но взмахнули яростно ресницы,
И свершился роковой обмен!
И замолкли даже в небе птицы,
Ты меня взяла внезапно в плен.
Стал я псом под магией твоею,
Бриллиант в ошейнике ношу.
Но мечту одну тайком лелею,
Что твою любовь я заслужу!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:01 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 3
Ключевые слова: Вор смерть превращение верность любовь ошейник авторский стих