Прыжок судьбы (акростих)

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:29

Эвиллс Просмотров: 515 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 06:29 by

Явился, чтобы отомстить.Теперь ответишь ты за всё!Елей ты будешь щедро лить,Будя сочувствие моё.Я игнорирую твой бред.Настал твоей расплаты час!Едва ли нанесёшь мне вред,Не погубить меня сейчас.А если сможешь, вспомни тыВолчицу и моих волчат!Их благородные черты...Желаешь слышать, как кричат?!У них печальная судьба.О, как ты их посмел убить?!Хвалился - меткая пальба.Охотник, я пришёл отмстить!Трепещешь в страхе предо мной...Но вот - моя в оскале пасть.И путь прервётся твой земной.Караю; месть - лихая страсть!Лечу в прыжке Судьбы самойЮжнее, пуля вскользь летит.Тебе не совладать со мной!Охотнику волк мёртвый мстит.

Ключевые слова: Волк призрак охотник месть ненависть авторский стих

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