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Стихи

Прыжок судьбы (акростих)

Прыжок судьбы (акростих)


Явился, чтобы отомстить.
Теперь ответишь ты за всё!
Елей ты будешь щедро лить,
Будя сочувствие моё.

Я игнорирую твой бред.
Настал твоей расплаты час!
Едва ли нанесёшь мне вред,
Не погубить меня сейчас.

А если сможешь, вспомни ты
Волчицу и моих волчат!
Их благородные черты...
Желаешь слышать, как кричат?!

У них печальная судьба.
О, как ты их посмел убить?!
Хвалился - меткая пальба.
Охотник, я пришёл отмстить!

Трепещешь в страхе предо мной...
Но вот - моя в оскале пасть.
И путь прервётся твой земной.
Караю; месть - лихая страсть!

Лечу в прыжке Судьбы самой
Южнее, пуля вскользь летит.
Тебе не совладать со мной!
Охотнику волк мёртвый мстит.

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29 by ЭвиллсПросмотров: 515Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Волк призрак охотник месть ненависть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
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Стих эмоциональный. От меня плюс)
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#2 написал: Tigger power
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До мурашек пробрало. Плюсище
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#3 написал: Lynx
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#4 написал: az.ecmb
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Хороший стих, только вот этого не понял:
Лечу в прыжке Судьбы самой Южнее
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#5 написал: vasilina_apelsina
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#6 написал: Эвиллс
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Цитата: az.ecmb
Южнее

Пуля вскользь летит. - (промахнулся охотник).
А призрак волка летит в прыжке Судьбы самой - смысл: сама Судьба карает браконьера через месть призрачного волка за многие убийства животных - её детей.
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
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