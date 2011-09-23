Прыжок судьбы (акростих)
Явился, чтобы отомстить.
Теперь ответишь ты за всё!
Елей ты будешь щедро лить,
Будя сочувствие моё.
Я игнорирую твой бред.
Настал твоей расплаты час!
Едва ли нанесёшь мне вред,
Не погубить меня сейчас.
А если сможешь, вспомни ты
Волчицу и моих волчат!
Их благородные черты...
Желаешь слышать, как кричат?!
У них печальная судьба.
О, как ты их посмел убить?!
Хвалился - меткая пальба.
Охотник, я пришёл отмстить!
Трепещешь в страхе предо мной...
Но вот - моя в оскале пасть.
И путь прервётся твой земной.
Караю; месть - лихая страсть!
Лечу в прыжке Судьбы самой
Южнее, пуля вскользь летит.
Тебе не совладать со мной!
Охотнику волк мёртвый мстит.
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29 by ЭвиллсПросмотров: 515Комментарии: 6
Ключевые слова: Волк призрак охотник месть ненависть авторский стих