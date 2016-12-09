Дракон-огонь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:03

Эвиллс Просмотров: 21 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:03 by

Всегда я здесь и нет меня.Присутствие моё незримо.Взываешь к силам ты Огня,Тогда явлюсь неотвратимо!Увидишь в пламени моёмКартины, что от смертных скрыты.С тобою вместе позовёмТех, что среди веков убиты.Откроются Врата Миров,И усмехнётся Смерть лукаво.Со мною быть всегда готовКолдун Огня. Твоё в том право.Смотри, они идут сюда,Товарищи, что гибли страшно!Врагам - смертельная беда.Солдаты в бой идут отважно.Настал для мёртвых звёздный час!И нет преграды мести лютой.Звезда Инферны вновь зажглась!Сильнее с каждой мы минутой.Летишь на крыльях ты моих,Колдун Огня, мой сын жестокий.Читаешь мне свой новый стих.Нас ждёт сраженье, край далёкий.И будут возникать всё вновьМои во-пламени картины.Тебе согреют, сын мой, кровь -Легенды из веков старинны.И песни новых голосов,Солдат грядущего услышишь.Лететь со мной - всегда готов,Со мною вдохновеньем дышишь.Прекрасны вихри, что летят,Магическим Огнём пылая!Всё больше в армии солдат.Идёт Война живым без края!Моё ты имя назови.И улыбнусь тебе лукаво.Я сын смертельной Зла любви.Дракон-огонь. Моё в том право!

Ключевые слова: Дракон колдун огонь война авторский стих

Другие, подобные истории: