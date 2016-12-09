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Стихи

Дракон-огонь

Всегда я здесь и нет меня.
Присутствие моё незримо.
Взываешь к силам ты Огня,
Тогда явлюсь неотвратимо!

Увидишь в пламени моём
Картины, что от смертных скрыты.
С тобою вместе позовём
Тех, что среди веков убиты.

Откроются Врата Миров,
И усмехнётся Смерть лукаво.
Со мною быть всегда готов
Колдун Огня. Твоё в том право.

Смотри, они идут сюда,
Товарищи, что гибли страшно!
Врагам - смертельная беда.
Солдаты в бой идут отважно.

Настал для мёртвых звёздный час!
И нет преграды мести лютой.
Звезда Инферны вновь зажглась!
Сильнее с каждой мы минутой.

Летишь на крыльях ты моих,
Колдун Огня, мой сын жестокий.
Читаешь мне свой новый стих.
Нас ждёт сраженье, край далёкий.

И будут возникать всё вновь
Мои во-пламени картины.
Тебе согреют, сын мой, кровь -
Легенды из веков старинны.

И песни новых голосов,
Солдат грядущего услышишь.
Лететь со мной - всегда готов,
Со мною вдохновеньем дышишь.

Прекрасны вихри, что летят,
Магическим Огнём пылая!
Всё больше в армии солдат.
Идёт Война живым без края!

Моё ты имя назови.
И улыбнусь тебе лукаво.
Я сын смертельной Зла любви.
Дракон-огонь. Моё в том право!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:03
Сегодня, 01:03 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Дракон колдун огонь война авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 01:31
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Древний эпос прямо) +++++++
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